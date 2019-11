Odense Bulldogs fyrer træneren

Ishockeyklubben Odense Bulldogs har fyret cheftræner Pelle Svensson og erstattet ham med Marc Lefebvre.

Det sker efter en stribe dårlige resultater og senest syv ligekampe i træk uden sejr.

- Vi har løbende vurderet holdets præstationer, og pt. lever holdet ikke op til det potentiale, som vi ved, der er i holdet. Der har været mange tætte kampe hen over sæsonen, men tætte kampe giver ikke point på kontoen.

- Vi vurderer derfor, at der skal ske noget nyt på trænerfronten for at vende den stime af nederlag, som den seneste tid har budt på, siger sportschef Henrik Benjaminsen i en pressemeddelelse.

Odense ligger sidst i Metal Ligaen med blot 12 point for 19 kampe.

Marc Lefebvre har fået en kontrakt for resten af sæsonen, og han vil ifølge klubben have første kamp tirsdag den 26. november, når Odense Bulldogs hjemme tager imod Rungsted Seier Capital, der ligger nummer to med 33 point

Lefebvre har tidligere været cheftræner for Coventry Blaze og Dundee Stars i den bedste engelske række EIHL.

I kampen fredag får assistenttrænerne Mads True og Søren Jacobsen ansvaret for holdet.

