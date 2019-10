Officielt: Danmark scorer VM-værtskab

Danmark og Sverige er bekræftet som værter for VM i ishockey i 2025 på Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) kongres i Rom.

Det oplyser forbundet på sin hjemmeside.

Allerede i maj kom det frem, at de to nordiske lande sammen skulle stå for værtskabet. På kongressen skulle buddet så godkendes formelt.

Sverige var i første omgang blevet bekræftet som vært, men efter drøftelser med Danmark blev der afgivet et fælles nordisk bud på værtskabet.

På et senere tidspunkt vil de specifikke værtsbyer blive meldt ud, lyder det fra IIHF.

Danmark stod også for VM i 2018, hvor tilskuerne fra verdens bedste ishockeynationer skulle til Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning for at se kampene.

Her tog Sverige guldet efter en finalesejr over Schweiz, mens USA vandt bronze. Danmark røg ud i gruppespillet.

Sverige var senest vært for ishockey-VM sammen med Finland i 2012 og 2013.

Formanden for Danmarks Ishockey Union, Henrik Bach Nielsen, lagde ikke skjul på sin begejstring, da nyheden om det dansk-svenske samarbejde først blev offentliggjort i maj.

- Nu får vi så en unik mulighed for et samarbejde med Sverige om VM 2025. Det er endnu et resultat af mange års målrettet, internationalt arbejde og er med til at løfte hele vores danske ishockeyfamilie.

- Det er helt umuligt at få armene ned. Det er en cadeau til hele ishockey-Danmark og alle de frivillige kræfter, der gjorde et fremragende stykke arbejde ved VM i 2018, sagde Henrik Bach Nielsen til unionens hjemmeside.

