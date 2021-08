OL-billet kan sende klubløs Frans Nielsen til Europa

Lykkes det for det danske ishockeylandshold at kvalificere sig til næste års vinter-OL, skriver Frans Nielsen formentlig kontrakt med en europæisk klub i den kommende sæson.

Veteranen er i øjeblikket på klubjagt, efter at Detroit Red Wings har købt ham ud af det sidste år af NHL-kontrakten, men det står hen i det uvisse, på hvilken side af Atlanterhavet karrieren skal fortsætte.

Det ligger dog fast, at Nielsen vil prioritere spilletid højt, hvis der er udsigt til at komme til OL med landsholdet. Og derfor kan hans nye klub meget vel ligge i Europa, hvor niveauet er lidt lavere end i NHL.

- Klarer vi den i OL-kvalifikationen, vil jeg gerne et sted hen, hvor jeg spiller meget, så jeg kan være i den rigtige form. I Europa er man mere sikker på spilletid.

- Glipper det med OL, kan jeg bedre tillade mig at have is i maven og vente på, at det helt rigtige dukker op, siger Frans Nielsen.

Selv om han er blevet 37 år og har næsten 1000 NHL-kampe på cv'et, har han ikke sluppet drengedrømmen om at vinde sportens største trofæ.

- Jeg drømmer jo stadig om at vinde Stanley Cup - også selv om jeg skulle spille lidt mindre. Kommer der nogen klubber i NHL, som føler, at de behøver dybde i deres trup, så kan det jo også blive svært at sige nej tak, siger Frans Nielsen.

'Der findes muligheder'

Han fik nyheden om, at han var fortid i Detroit Red Wings i sidste uge. Det sendte den erfarne midtjyde på klubjagt på et alt andet end optimalt tidspunkt, hvor mange klubber har deres trup på plads for næste sæson.

Nielsen selv er dog fortrøstningsfuld.

- Selvfølgelig ændrer det nogle ting, når man har familie, men det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over. Jeg ved, at der findes muligheder på markedet.

- Var det sket i juni, havde det selvfølgelig været meget lettere. Men jeg tror, der er styr på det, og der findes stadig gode muligheder på begge sider af Atlanten, siger Frans Nielsen.

Torsdag er han med på det danske landshold, der åbner OL-kvalifikationen mod Slovenien i Oslo.