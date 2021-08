OL-gyser genopliver betændt rivalitet på isen

Det er to af ishockeysportens gamle arvefjender, der banker ind i hinanden i søndagens OL-kvalifikationsfinale i Oslo.

Forholdet mellem de danske og norske spillere har i årevis været anspændt, mens de to jævnbyrdige nationer har konkurreret om den samme plads i sportens hierarki.

Og selv om mange af hovedpersonerne nu er nået op i 30'erne, er forholdet ikke blevet bedre, fastslår Mikkel Bødker.

- Nej, absolut ikke. Vi har haft en masse hårde opgør mod Norge, som har hærdet os gennem karrieren. Derfor bliver det fantastisk sjovt at spille en kvalifikationsfinale mod netop dem. Vi skal vise, at vi ikke kan lide dem.

- Det er lige meget, om det er en OL-kvalifikationsfinale, eller hvad det er, så har man det stramt med nordmændene, fastslår Bødker.

I en årrække var det Norge, der havde overtaget, når der stod noget på spil i kampene mellem de to nationer.

I 2009 var det nordmændene, der knuste Danmarks drøm om OL. Ved VM samme år sendte Norge danskerne i nedrykningsspil med en overtidsscoring.

Tre år senere endte endnu et VM-opgør i et masseslagsmål på isen i Stockholm, og gennem tiden er der blevet udvekslet mange grubbede ord mellem de to lejre.

- Jeg tror måske, at der med alderen er opstået en smule mere respekt mellem spillerne. Men når vi først er på isen, er rivaliseringen ikke blevet mindre, siger Julian Jakobsen.

Begge lande har vundet sine to første kampe i OL-kvalifikationen, så betingelserne er klare før søndagens slag i Oslo: Vinderen kvalificerer sig til OL - taberen må se legene på tv.

Danmark har i de senere år gjort op med det norske kompleks og har vundet de sidste tre indbyrdes opgør, hvor der har været noget på spil.

Det kan blive en dansk fordel i søndagens gyserkamp, mener Bødker.

- Vi kan gå ind til kampen med en bevidsthed om, at vi godt ved, hvordan vi skal vinde, når det gælder. Derudover har vi et rigtig godt hold og et godt system, siger Lugano-forwarden.

Kampen mellem Danmark og Norge begynder klokken 16.