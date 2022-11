Oliver Bjorkstrand scorer i vild NHL-kamp med 17 mål

17 mål i en enkelt kamp.

Så mange gange røg pucken i netmaskerne, og danske Oliver Bjorkstrand stod for et af målene for Seattle Kraken, som vandt NHL-kampen over Los Angeles Kings efter overtid.

Den ordinære spilletid endte 8-8, og to minutter inde i overtiden scorede André Burakovsky det afgørende mål for Seattle Kraken.

Inden da havde kampen i Los Angeles budt på lidt af et show med masser af mål i især de to første perioder.

Oliver Bjorkstrand scorede til 7-5 i anden periode, da han opsnappede en puck på modstandernes banehalvdel og straks udnyttede gaveboden med en flot afslutning.

Det var første gang, at et af holdene var foran med to mål, og Seattle Kraken kom også foran 8-6 senere i anden periode.

I tredje periode, som blev den mest målfattige, udlignede Los Angeles Kings til 8-8, og derfor skulle holdene ud i overtid.

I en af de andre kampe blev Lars Eller noteret for en assist for Washington Capitals, som vandt 5-1 over Vancouver Canucks.

I den kamp nettede Lars Ellers russiske holdkammerat Alex Ovechkin to gange og blev den mest scorende spiller på udebane i NHL.

Ovechkin er oppe på 403 mål på udebane, mens Wayne Gretzky nåede at score 402 på udebane.

Gretzky har stadig rekorden for flest scoringer i NHL. Legenden har scoret 894 mål, mens Ovechkin er noteret for 793.