Ombord på 'dødens tog': Bange hvert sekund

Drømmen om en ishockey-karriere sendte canadisk-israelske Eliezer Sherbatov til Ukraine, men den russiske invasion sendte ham på hovedkulds flugt ud af det krigshærgede land.

Nu fortæller han om den nervepirrende flugt, hvor han konstant frygtede at miste livet, til TSN.

Sherbatov er på kontrakt hos HC Mariupol, der spiller i den ukrainske liga. Han opholdt sig i regionen omkring Donetsk, hvor holdet forberedte sig på en kamp mod Kramatorsk, da krigen viste sit grimme ansigt, og en bombe eksploderede foran holdets hotel.

- Klokken fem, mens jeg ligger og sover, hører jeg et kæmpe brag. Du har aldrig hørt så stærk en lyd. Alt ryster. Et par meter væk er krigen gået i gang, fortæller den rystede ishockeyspiller

Efterfølgende samlede træneren spillerne til et møde, hvor han forklarede, at krigen var brudt ud. Han anbefalede spillerne at blive sammen, men at de kunne rejse på eget ansvar.

Sammen med en canadisk holdkammerat valgte Eliezer Sherbatov at drage mod togstationen i Druzhkiva, hvor det viste sig, at toget til Lviv var to dage forsinket.

Samtidig blev de advaret om, at det var forbundet med livsfare at rejse med toget.

- Vi fik et opkald om, at der blev skudt mod togene. Der var en tredje fyr, der skulle have været med, der siger til mig, 'jeg tager ikke med, for jeg ikke vil dø', fortæller Sherbatov.

- Det er 50-50. Det var det, de sagde. Hvis du tager med toget, risikerer du at dø, fortæller Eliezer Sherbatov, der efter en samtale med sin far valgte at lægge sin skæbne i hænderne på Gud og tage toget på en tur, der gik gennem Kramatorsk , Kharkiv, og Kiev. Byer, der er blevet udsat for voldsom russisk beskydning.

- Forestil dig, hvordan jeg havde det i de 24 timer. Jeg kaldte det 'dødens tog', fordi jeg troede, at jeg ville blive skudt hvert eneste sekund. Der var militær alle steder. Men du ved ikke fra hvilken side.

Heldigvis nåede tog og passagerer uskadt til Lviv, hvor han med assistance fra den lettiske ambassade og israelske frivillige sammen med 17 børn og ældre blev sat på en bus til Polen. En bus, som Eliezer Sherbatov fik ansvaret for.

- Det er det sværeste, jeg har prøvet i mit liv. At have ansvaret for 17 andre mennesker i en situation, der handler om liv og død.

Nu er Eliezer Sherbatov tilbage i Canada, hvor han for første gang har set sin nyfødte søn og resten af sin familie

- Jeg troede aldrig, jeg skulle se dem igen, siger den canadiske ishockeyspiller, der måske aldrig kommer til at spille ishockey i Ukraine igen.

