Ond skilsmissekrig: 'Er bange for hende'

Det er noget af et fald, NHL-stjernen Evander Kane har taget fra tinderne i verdens bedste ishockeyliga.

San José Sharks sendte for nylig den 30-årige canadier ned til den lavere rangerende AHL-liga i kølvandet på hustruen, Anna Kanes, anklager om vold og seksuelle overgreb.

Siden Anna Kanes anklager mod stjernen har parret været involveret i en ond skilsmissekrig, der blev optrappet, da hun i sidste uge beskyldte ishockeystjernen for at have truet hende med en skarpladt pistol sidste år.

Nu svarer Evander Kane så igen med et polititilhold, fordi han hævder, at det er ham, som har grund til at føle sig truet. Det skriver TMZ.

Tidligere på sæsonen fik Evander Kane gigantstraf for vaccinefusk. Det kan du læse mere om her: 21 kampes karantæne for vaccinationsfusk

I en video på Instagram viste Anna Kane billeder af manden, der bar en pistol. Her hævdede hun, at han havde peget på hende med den skarpladte pistol, og kaldte ishockeyprofilen 'en psykopat'.

Evander Kane svarede igen med billeder, der skulle dokumentere, at han kun var i besiddelse af pistolen, og skrev, at pistolen ikke var ladt.

Evander Kanes karriere er på glatis. Foto: Ritzau Scanpix

Og nu har han så fået udstyret Anna Kane med et tilhold.

Det sker ifølge de retsdokumenter, TMZ er i besiddelse af, fordi han 'er bange for hende', og frygter, at Anna Kane udgør en trussel mod ham, hans nye kæreste og hans datter.

I første omgang har Anna Kane fået et midlertidigt tilhold, mens retten i begyndelsen af det nye år skal tage stilling til, om tilholdet skal udvises til at gælde i tre år.

Imens har Anna Kane oprettet en indsamling, der skal sikre hende samværet med den datter, hun har med Evander Kane.

I et opslag på Instagram skriver hun, at udgifterne til advokater er tæt på at koste hende og datteren taget over hovedet. Hun håber at indsamle 10.000 dollar.

Parret blev gift i 2018, men i juli i år begærede Anna Kane slilsmisse.