Overtidsmål sikrer Frederikshavn sejr på isen

Frederikshavn White Hawks skulle onsdag aften forsøge at holde sig til helt i toppen af Metal Ligaen, da holdet ude mødte Esbjerg Energy.

Det endte med en sejr, men kun med to point til følge efter en sejr i forlænget spilletid.

Her skulle White Hawks blot bruge to minutter på at gøre tingene færdige, da Mark McNeill kunne gøre det til 2-1.

Resultatet betyder, at White Hawks i øjeblikket indtager førstepladsen i ligaen med 36 point. Klubben har dog spillet en kamp mere end Aalborg Pirates, der har 35 point på andenpladsen. Esbjerg Energy har 26 point.

Efter 16 minutter af første periode var finnen Aleksi Halme på plettet, da han kunne gøre det til 1-0 til White Hawks efter opspil af McNeill og Lucas Andersen.

Den nordjyske klub var tæt på at sikre alle tre point, men tre minutter før tid fik Esbjerg udlignet ved canadiske Travis Brown.

Derfor blev det kun til to point, da White Hawks i forlænget spilletid afgjorde tingene, da samme McNeill satte pucken i nettet.