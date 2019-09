Politiet bekræfter: Rejser sigtelse for vold

Dramaet for ishockey-volden, der fandt sted fredag aften i en kamp mellem Frederikshavn White Hawks og Odense Bulldogs, har taget en ny drejning.

Nordjyllands Politi bekræfter på sin hjemmeside, at man på baggrund af undersøgelse af forholdene omkring episoden rejser en sigtelse for vold mod en ishockey-spiller.

Denne er med sikkerhed Kristian Jensen, som på brutal vis angreb og slog modspilleren Lucas Bjerre Rasmussen i ansigtet, mens han lå forsvarsløs uden sin hjelm på isen.

- Vi har i dag meddelt den 23-årige ishockeyspiller fra Frederikshavn, at han sigtes i sagen, og at han skal afhøres om det skete. Det er normal procedure i en sag som denne, siger den ansvarlige for politiets efterforskning, politikommissær Peter Skovbak,,

Det fremgår derudover, at der iværksættes en række efterforskningsskridt, som skal afdække forløbet før, under og efter det skete, hvilket altså blandt andet betyder, at sagens parter afhøres.

Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen har over for Jyllands-Posten forklaret, at han ikke bærer nag over, at han blev knockoutet og pådrog sig en hjernerystelse.

Men overfaldet var på ikke måde i orden, understreger han.

- Jeg synes, at handlingen på isen var uacceptabel, men jeg har ikke mødt Kristian Jensen uden for isen, så der ved jeg ikke, hvordan han er. Man skal passe på med at komme med for mange konklusioner og hade en person ud fra det udgangspunkt.

- Men jeg ved også godt, at uanset om det var Kristian Jensen eller mig, der havde gjort det på isen, var det ikke i orden. Men jeg er ikke personen, der hader mennesker, siger Bjerre Rasmussen til Jyllands-Posten.

Den 18-årige spiller pådrog sig sig et mindre brud på en knogle i ansigtet i forbindelse med hændelsen, og den skade tager angiveligt seks uger om at hele.

Disciplinærudvalget har straffet Kristian Jensen med karantæne frem til 1. december.

Han går derfor glip af 17 ligakampe for Frederikshavn.

