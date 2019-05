Pornostjerne 'punkteret' - beder om 'sidste ønske' fra sportsstjerne

Der er en vis risiko ved at gå ind og se ishockey.

Det måtte pornostjerne og sportsfan Mia Khalifa sande, da hun sidste år blev ramt af en vildfaren puck til en slutspilskamp mellem NHL-holdene Washington Capitals og Tampa Bay Lightning. Den ramte hende lige på det venstre bryst.

Hendes kirurg, Jay Calvert, hævder, at hun i værste fald kunne være død, hvis ikke hun havde haft sit implantant.

Han opererede hende tidligere på året for at rette op på det punkterede look, og den amerikansk-libanesiske ishockey-tilhænger har netop udgivet en video, hvor hun fortæller om forløbet omkring den usandsynlige ulykke.

Her poserer Khalifa med pucken, der punkterede hendes venstre bryst. Foto: Jam Press

Før det gik i gang fik hun slået fast, hvor vigtig sporten er for hende.

- Hvis jeg dør, så sørg for at Aleksandr Ovetjkin skriver mit navn på sine skøjter for at ære mig, siger hun umiddelbart før operationen.

Den russiske stjernespiller har over 1000 kampe og over 600 mål for Capitals.

- Vi har en direkte linje til Sidney Crosby, hvis det ikke lykkes, lyder det bag kameraet.

- Hold kæft!, svarer hun hurtigt.

Canadiske Crosby er den store stjerne for Washingtons store rivaler Pittsburgh Penguins, så han er forståeligt nok ikke i høj kurs hos Khalifa.

Den pensionerede pornoskuespiller er fan af alle de store klubber fra Washington-området, men der er ingen tvivl om, at Capitals ligger hendes hjerte nær.

