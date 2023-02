Præsident vækker opsigt: Får russisk statsborgerskab

Den tidligere præsident for Den Internationale Ishockeyunion (IIHF) René Fasel er blevet tildelt russisk statsborgerskab.

Det skriver The Insider.

Den 73-årige schweizer, der sad for bordenden i IIHF 1994-2021, får desuden 54 procent af aktierne i virksomheden Alma Holding, der dyrker æbler i Krasnodar-regionen på den østlige side af Sortehavet. Alma Holding ejes i øvrigt delvis af oligarken Gennady Timchenko, der er nære venner med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Fasel var medlem af IOC, Den Internationale Olympiske Komité i samme periode som sit præsidentembede i IIHF, og han sad desuden i IOC's magtfulde eksekutivkomité 2008-2016.

I den periode, hvor Fasel var IIHF-præsident, blev Rusland tildelt værtsskabet for A-VM tre gange samt vinter-OL ved en enkelt lejlighed. Dermed ikke sagt, at Fasel på nogen som helst måde favoriserede russerne, men venskabet med Putin er aldrig noget, han har lagt skjul på.

Fasel i selskab med Danmarks Ishockey Unions formand, Henrik Bach Nielsen, og kronprins Frederik i forbindelse med åbningen på A-VM i ishockey på dansk grund i 2018. Foto: Jens Dresling

Fasel og Putin har iklædt sig dommer- og spillertøj i forbindelse med en opvisningskamp med russiske ishockeylegender i Bolshoi Ice Palace i Sochi i 2021. Foto: Alexei Druzhinin/AP/Ritzau Scanpix

Fasel og Lukasjenko i januar 2021. De er også bare gode venner. Simpelthen. Foto: Nikolai Petrov/AP/Ritzau Scanpix

Var omverdenen skeptisk over den relation, skabte det for alvor røre i vandene, da han i maj 2021 offentligt bakkede op om Aleksandr Lukasjenko, Belarus' egenrådige præsident.

Baggrunden var, at Fasels eget IIHF havde besluttet at fratage Belarus værtskabet for A-VM i ishockey som følge af landets hårdhændede håndtering af demonstrationerne i kølvandet på præsidentvalget, som mange mente var korrupt og så langt fra demokratisk afviklet som overhovedet muligt.

- Det er meget ærgerligt, at vi må flytte det. Vi havde håbet, at VM kunne bruges som forsoning og dæmpe spændingerne i Belarus. Men da IIHF's Council ikke føler, at VM skal benyttes som et politisk redskab, har det erkendt, at det ikke er i orden at afholde arrangementet i Belarus, der har andre ting at slås med - samtidig med sikkerheden for hold, tilskuere og officials, sagde han.

Fasel har gentagne gange været under mistanke for korruption. Han er blandt andet sat i forbindelse med 400.000 schweizerfranc, som skulle være landet i hans lommer fra et tv-selskab, der endte som rettighedshaver til et A-VM i ishockey. Det er aldrig blevet bekræftet, og Fasel har pure afvist.

Og nu skal han så til at dyrke æbler i Rusland. Hvorvidt Fasel dropper sit schweiziske statsborgerskab og flytter permanent til Rusland, melder historien imidlertid ikke noget om.