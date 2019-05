Putin ydmyget for åben skærm

Hvad skal der til at vælte en stor statsleder?

Et tæppe.

Der skulle i hvert fald ikke mere til at få russiske præsident, Vladimir Putin, ud af balance under en årlig ishockey-opvisningskamp.

Efter kampens afslutning skøjtede præsidenten en tur rundt i arenaen for at takke de fremmødte tilskuere. Men midt i klapsalverne glemte statslederen at kigge sig for og opdagede ikke at underlaget gik fra is til tæppe.

Holdkammeraterne prøvede desperat at stoppe præsidenten fra et pinligt styrt, men lige lidt hjalp det, og Putin faldt, så lang han var, indover tæppet.

Uden de store skrammer kunne Ruslands leder dog rejse sig op og fortsætte sejrsrunden, der efter styrtet måske nærmere kunne kategoriseres som et 'skate-of-shame'.

En kampklar Præsident Putin. Foto: Ritzau Scanpix/Mikhail Klimentyev.

Inden det ydmygende styrt var der dog masser at glæde sig over for Vladimir Putin, der havde gang i den i fredagens ishockey-brag. Hele otte mål blev det til for den russiske præsident i sejren, der endte med de vanvittige cifre 14-7. Putins forsvarsminister Sergei Shoigu noterede sig i øvrigt for tre mål i storsejren.

Vladimir Putin er ikke den eneste, der er blevet slagtet af en rød løber. Den tidligere toptræner Jose Mourinho var ude for en lignende situation, da han tidligere på året blev inviteret til at sætte en kamp i gang. Du kan se episoden her:

