Raser mod Putins ven: 'Kujon og løgner!'

Russisk superstjerne får hård kritik for hykleri, efter at han ønskede fred i Ukraine

Der bliver ikke taget med fløjlshandsker i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Det har den russiske superstjerne Aleksandr Ovetjkin fået at mærke, i kølvandet på at Washington Capitals-stjernen har luftet sit ønske om snarlig fred i Ukraine.

– Det er en vanskelig situation. Jeg har familie i Rusland, og det er skræmmende i øjeblikket. Jeg håber, at det snart er forbi, og at der bliver fred i Ukraine, sagde han lørdag på et pressemøde.

Men den udmelding imponerer mildest talt ikke den pensionerede tjekkiske NHL-legende Dominik Hasek, der kun har hån og foragt tilovers for Ovetjkin, der så sent som i 2017 lancerede en kampagne til fordel for Vladimir Putin i forbindelse med det russiske præsidentvalg.

'Han kommer ikke bare med undskyldninger. Han er en fej kujon og en løgner', tordner tjekken på sin twitterprofil med et farverigt ordvalg.

'Alle voksne i Europa ved, at Putin er en gal morder, og at Rusland har indledt en angrebskrig mod et frit land og dets folk', skriver Dominik Hasek, som opfordrer NHL til at tage stilling til krigen i Ukraine.

Dominik Hasek kræver, at NHL udelukker de russiske spillere. Foto: Ritzau Scanpix

'NHL må omgående suspendere alle de russiske spilleres kontrakter. Alle atleter repræsenterer ikke kun sig selv og klubben, men også deres lande og disses værdier og handlinger. Det er et faktum. Hvis NHL ikke gør det, er man indirekte medansvarlig for de døde i Ukraine', lyder det fra tjekken, som trods alt føler sympati for de russiske atleter, der har opponeret mod krigen.

'Jeg har meget ondt af de atleter, der fordømmer Putin og hans russiske aggression i Ukraine. På den anden side anser jeg også deres udelukkelser som nødvendige', skriver han.

Aleksandr Ovetjkin har tidligere aktivt støttet Vladimir Putin. Foto: Ritzau Scanpix

Ukrainsk triumf: Dedikerer sejr til landsmænd

Dansk basketballstjerne forlader Rusland

Tårerne flød i Citys triumf

Smuk støtte til ukrainere: