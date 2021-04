Raser over dansk hævn: - Kommer til at ske noget

Nikolaj Ehlers hævnede sig på en af de store NHL-legender, der forventer, at spillerforeningen går ind i sagen

Nikolaj Ehlers har gang i en helt forrygende sæson i NHL, hvor han med 21 mål i 47 kampe ligger nummer 13 på topscorerlisten.

Seneste scoring kom natten til søndag mod Toronto Maple Leafs, men danskeren røg også i unåde hos en af sportens helt store legender.

41-årige Joe Thornton gav med fem minutter tilbage Ehlers en crosschecking, og efter lidt infight og råb frem og tilbage grinede Winnipeg-danskeren blot hånligt tilbage.

Skænderiet fortsatte i straffeboksen, hvor Thornton var mest ophidset og råbte op gennem 30 sekunder, mens Ehlers på bænken grinede videre.

Efter to minutter i straffeboksen kom Thornton tilbage på isen og gik straks efter danskeren, der til sidst svingede staven - og så ud til at ramme ham i maven eller skridtet.

Veteranen forventer nu, at NHL Department of Player Safety går ind i sagen.

- Jeg er sikker på, at de vil kigge på det slag og ikke vil være glade, siger Thornton til canadiske medier.

- Det startede det hele. Jeg er ikke en, der smider mig og kaster mine hænder i vejret. Men de vil formentlig tag et kig på det, og jeg er sikker på, at der kommer til at ske noget, siger Thornton.

Toronto og Winnipeg mødes igen 14. maj, og her venter formentlig næste udvikling i den nye rivalisering mellem Thornton og Ehlers.

Infighten mellem Ehlers og Thornton vækker opsigt hos ishockey-eksperter...

Thornton er rasende på Ehlers i udvisningsboksen, og da han kommer ind igen, går han også efter danskeren, der til sidst reagerer...



Se episoden her