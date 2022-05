Reddede 6-årig fra druknedød

Den tidligere NHL-spiller Kris Foucault hoppede resolut i vandet og reddede en 6-årige pige fra at drukne på en ferie på Bahamas

- Det er en lille pige!

Bemærkningen faldt ved et frokostbord ved Cabbage Beach i Nassau på Bahamas 10. maj.

Her holdt ishockeyspilleren Kris Foucault ferie med familien, da de ude i vandet så noget, der kunne være en haj. Der blev råbt om hjælp nede fra stranden, hvor Foucaults svigermor netop vendte tilbage fra. Og det var hende, der svarede, da han spurgte, hvad der var i vandet.

Den veltrænede canadiske ishockeyspiller smed telefon og frokostbestik og satte i sprint ned til vandet, hvor han resolut sprang i og svømmede ud mod pigen.

- Da jeg passerede gennem en bølge, så jeg hendes livløse krop, der flød rundt 15 meter foran mig. Jeg troede faktisk, at jeg bare skulle bjærge en død person, fortæller Foucault til NHL's hjemmeside.

Han beretter, at hendes læber var blå, og at hun vendte det hvide ud af øjnene. Fra mundvigen og næsen løb en brunlig væske. Det så ikke godt ud.

Da han fik fat i hende og trak hende over vandet, registrerede han, at hendes arme og ben spjættede, og han tog hende på nakken og begyndte at svømme ind mod land.

Han fik hjælp til at bjærge pigen, og da han kom tættere mod land og kunne bunde, tog han hende i armene og bar hende ind på stranden. Her stod en livredder klar til at yde førstehjælp.

- Jeg så ikke alt, hvad der skete, da vi kom tilbage på bredden, for jeg faldt bare sammen. Jeg var fuldkommen udmattet og måtte lægge mig ned, siger Foucault om de dramatiske sekunder, hvor han dog så, at pigen blev lagt i aflåst sideleje og kastede en masse vand op, inden hun vendte tilbage til livet.

Før Kris Foucault blev ishockeyspiller, havde han en drøm om at komme i den canadiske kystvagt. Han var nemlig god i vandet, og han fandt arbejdet interessant.

Men da han fik chancen i NHL, blev det anderledes. I sidste ende blev det blot til en enkelt kamp for Minnesota Wild, der mest benyttede ham på klubbens AHL-hold.

Men mødet med verdens bedste ishockeyliga åbnede en dør til en professionel karriere i Europa, hvor han i de seneste seks sæsoner har spillet i den stærke tyske DEL.

- Som ishockeyspiller skal man være i topform. For mig, der er en af de ældre spillere - jeg er 31 - har det at holde mig i form og at svømme holdt min karriere i gang.

- Jeg takker mine trænere for at have holdt mig skarp til ishockey og til andre situationer også, siger forwarden, der kort forinden episoden på Bahamas var blevet opereret i skulderen og af den grund slet ikke havde været i vandet på ferien ugen inden.

Men det holdt ham ikke tilbage, da situationen spidsede til.

- Ishockey er en holdsport. Hvis din holdkammerat er i problemer, så hjælper du. Her var en anden i problemer, og jeg vurderede, at jeg kunne hjælpe.

Den canadiske livredder kan glæde sig over, at skulderen trods en del ømhed klarede aktionen godt, og han vurderer derfor, at han vender tilbage til Iserlohn Roosters for fuld damp efter sommerferien.

