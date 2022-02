Rørt dansk stjerne: Det er meget specielt

De vidste det fra start; Danmark var klart underdog i OL-kvartfinalen mod ROC.

Klart!

Men åbningskampen havde vist, at Danmark på en god dag kunne være med mod stormagten fra øst, og det skete igen onsdag morgen dansk tid.

Danmark endte ganske vist med at tabe 3-1, men især i tredje periode viste Heinz Ehlers' tropper et tårnhøjt niveau, hvor russerne ofte blev presset langt tilbage.

Og derfor var det skuffede spillere, DR Sporten fangede efter kampen.

- Det er bittert. For vi har jo chancerne, sagde Mikkel Bødker, mens Frans Nielsen havde overskud til at smile ad det ironiske i situationen.

- Vi vidste, at det var et godt hold, men vi formår at presse dem .. .det er vildt at være skuffet over at ryge ud i en OL-kvartfinale, sagde veteranen.

'Det er meget specielt på det her hold'

Oliver Lauridsen var mindst lige så skuffet som sine to holdkammerater, og så havde han en tydelig klump i halsen.

- Vi har virkelig kæmpet for hinanden i denne turnering, og vi har vist, at vi hører hjemme på det her niveau. Vi har spillet for hinanden som et hold, og det er meget specielt på det her hold.

Frans Nielsen i nærkamp med Anton Slepyshev. Foto: David W. Cerny/Reuters/Ritzau Scanpix

Mikkel Bødker på pucken op langs banden i braget onsdag. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/Ritzau Scanpix

- Man når ikke de her resultater bare ved at stille op og tage skøjterne på. Alle accepterer rollen og har det godt med hinanden, og vi elsker at spille for Danmark, kom det fra Malmö Redhawks-profilen.

Efter en første periode, hvor russerne viste, at de var Danmark klart overlegne og i perioder bombarderede Sebastian Dahms mål, kom danskerne bedre med, fremtvang udligning og var i perioder det bedste hold på isen.

En utrolig stolthed

Det efterlader et særdeles godt helhedsindtryk af OL-debutanten fra Danmark.

- Vi har spillet lige op med Rusland i to kampe, og vi har vundet tre kampe. Jeg står med en utrolig stolthed over, at vi som dansk ishockeyland har repræsenteret vores land på den måde. Det kan vi være utrolig stolte over, sagde Mikkel Bødker.

- Det viser, hvor langt vi er nået, og hvor mange spillere vi har. Vi mister to vigtige spillere i Niclas (Jensen, red.) og Jesper (Jensen Aabo, red.), og alligevel formår vi at være med. Det har været en fornøjelse, kom det fra Frans Nielsen, der stopper sin store karriere efter denne sæson.

Mens Danmark er færdig, spiller ROC semifinale fredag mod Slovakiet, der sensationelt slog USA tidligere på morgenen.