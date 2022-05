Rørt Frans Nielsen: - Jeg er så taknemmelig

Det sviende nederlag til Slovakiet var ikke blot et farvel til Danmark under dette VM - det var også et farvel til Frans Nielsen.

Efter mere end 20 år på toppen lægger han skøjterne på hylden. En beslutning, han har haft god tid til at vænne sig til - men også en beslutning, der rørte ham til tårer.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Frans Nielsen kunne ikke holde tårerne tilbage, da karrieren endegyldigt var slut. Foto: David W Cerny/Reuters/Ritzau Scanpix

Det kunne man se på banen, da kampen var slut. Her skøjtede han rundt og krammede sine holdkammerater.

Og den slovakiske kaptajn, Tomas Tatar, fik såmænd også en stor tur. Naturligvis fordi de to nåede at være holdkammerater i to sæsoner i Detroit Red Wings.

Med røde øjne takkede Nielsen de danske fans i Helsinki, inden han tog turen til TV 2-studiet, hvor han satte lidt ord på den specielle situation.

- Det var ikke den måde, vi ville slutte på, sagde Frans Nielsen og tørrede en tåre væk fra kinden.

- Det er vemodigt. Jeg er vildt taknemmelig over at slutte karrieren sammen med de gutter, sagde han med reference til det landshold, han har repræsenteret ved ti VM-slutrunder.

Den første var i næstbedste række i 2002, hvor han som 17-årig var med til at sikre den oprykning, der betyder, at Danmark fortsat er at finde i ishockeyens bedste selskab.

Og så var han ellers med ved alle danske milepæle: Den første VM-kvartfinale i 2010. Ved VM på hjemmebane i 2018. Og ved OL tidligere i år, hvor det også blev til dansk kvartfinale.

Men det er umuligt for ham at pege på det største øjeblik.

- Der har været så mange oplevelser. Der har været VM-kvartfinale, OL og så VM hjemme i Herning.

- Men det, jeg vil savne mest, er kammeratskabet, påpegede Frans Nielsen, der under tårerne trods alt også havde overskud til at smile.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan læse meget mere om Frans Nielsens enestående karriere her:

Farvel til Frans Nielsen: - En perfekt spiller