Rørte ishockeyveteraner: En vanvittig forløsning

For både Frans Nielsen og Peter Regin var det sidste chance for at komme til et OL med det danske ishockeylandshold.

Og derfor har de to veteraner da også svært ved helt at rumme følelsen af, at det endelig er lykkedes. 2-0-sejren over Norge søndag aften udløste både vilde jubelscener og tårer i det danske omklædningsrum.

- Det er en vanvittig forløsning. Helt ubeskriveligt. Da vi kiksede i 2016, var det en kæmpe, kæmpe skuffelse for os. En skuffelse, som gjorde ondt i maven i lang tid, siger Regin, der er kaptajn for det danske hold.

Han lægger ikke skjul på, at han var mærket af betydningen af kampen mod nordmændene, der selv havde en OL-billet at spille for.

- Når man er ung, tænker man, at man får en ny chance på et tidspunkt. I dag vidste jeg, at det var min sidste chance for at spille OL. Det var sgu lidt tungt. Der måtte jeg hive på erfaringen, griner Regin.

For Frans Nielsen er triumfen en slags krone på en landsholdskarriere, der har strakt sig over to årtier.

- Der er gået mange tanker igennem hovedet hele ugen. Og før kampen kunne jeg godt mærke, at det var noget helt specielt.

- Jeg vidste, det var min sidste chance. Det kan være, at det er den sidste sæson, jeg spiller. Hvis vi ikke klarede den i dag (søndag, red.), så kommer man aldrig afsted til sådan noget, siger Frans Nielsen.

Det var ikke blot spillernes personlige interesse i at komme til OL, der satte holdet under pres.

Også den grumme forhistorie med syv missede kvalifikationer lagde et tungt åg på de danske aktører.

- Vi har misset så mange gange og har drømt om det i så mange år.

- Vi har været til samlinger siden slutningen af juni, og vi vidste, hvor stort et pres, der lå fra omverdenen og Team Danmark. Det er bare en forløsning, at vi endelig klarede det, siger Frans Nielsen.