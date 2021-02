Rungsted afværger nyt nederlag til bundprop kort før tid

Godt nok er det Rungsted Seier Capital, der fører Metal Ligaen, og Odense Bulldogs, der ligger isoleret på sidstepladsen, men indbyrdes har fynboerne en fint tag på det nordsjællandske mandskab.

For 14 dage siden vandt Odense 4-1 ude over Rungsted, og tirsdag aften var det fynske hold godt et halvt minut fra at gentage bedriften på hjemmebane.

Rungsted fik dog udlignet og endte med at vinde 3-2 efter straffeslagskonkurrence.

Odense kom på vinderkurs, da Georgs Golovkovs i slutningen af første periode scorede til 1-0.

Føringen holdt indtil det niende minut af tredje periode, hvor Shane Hanna udlignede, men Odense svarede prompte tilbage med Dale Mitchells 2-1-mål to minutter senere.

Det lignede et sejrsmål, men 37 sekunder før kampens udløb scorede Tim Daly til 2-2 og tvang opgøret ud i overtid.

Her blev der ikke scoret, og så måtte man finde vinderen på straffeslag. Daly scorede på sit første forsøg for Rungsted, og da Odense misbrugte alle tre forsøg, var det afgjort.

Dermed bragte Rungsted sig på 88,5 point foran Esbjerg Energy med 83. Odense er sidst med 30 point.

Aalborg bragte sig på 77 point som nummer tre med en hjemmesejr på 5-4 over Sønderjyske.

Aalborg kom i spidsen allerede i det femte minut ved Nikolaj Carstensen, men Sønderjyske vendte stillingen på hovedet på scoringer af Kasper Diedrichsen samt Cam Brown kort inde i anden periode.

Men det nordjyske hold skulle snart få overtaget igen, og på fire gyldne minutter omkring midtvejs i anden periode blev 1-2 vendt til 4-2.

Canadiske Martin Lefebvre udlignede, og amerikaneren Pier-Olivier Morin fulgte op med to powerplay-scoringer inden for 40 sekunder.

Sønderjyske fik dog bragt balance på ny i den første del af tredje periode på mål af Mikkel Jensen og Emil Bejmo, men fire minutter før tid endte det alligevel til Aalborgs fordel med Mikkel Højbjergs sejrsmål.

I den nederste halvdel vandt Frederikshavn White Hawks på udebane med 3-1 over Rødovre Mighty Bulls.