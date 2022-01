Rungsted får skovlen under Herning

Efter tre sejre i træk måtte topholdet i Metal Ligaen, Herning Blue Fox, fredag gå fra banen med sit første nederlag i 2022.

Midtjyderne tabte 5-6, da de var på besøg hos de forsvarende danske mestre fra Rungsted Seier Capital.

Herning var bagud både 1-3 og 2-4, men fik sendt kampen ud i forlænget spilletid efter at have udlignet til 5-5 med to minutter tilbage af tredje periode.

Her gik det dog stærkt. Kun 24 sekunder var gået, da Marcus Olsson sendte pucken i mål for Rungsted, som dermed tog sejren. Det er Rungsteds første i år.

Efter en målløs første periode kom der for alvor gang i kampen i anden. Her åbnede Herning målscoringen, men så kom Rungsted i gang og fik altså gjort det til 3-1.

I tredje periode så Rungsted ud til at nærme sig sejren efter både at være kommet foran 4-2 og 5-4, men til sidst fik gæsterne altså udlignet, inden det så alligevel blev til en nordsjællandsk sejr.

Herning har 66,5 point på førstepladsen i Metal Ligaen, mens Rungsted efter en sløj sæsonstart har 43 på syvendepladsen.