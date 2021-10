Rungsted finder melodien og tager anden sejr i træk

De forsvarende danske ishockeymestre fra Rungsted Seier Capital fik sig en opløftende oplevelse fredag aften.

På hjemmebane blev bundholdet Rødovre Mighty Bulls sat til vægs med 5-3.

Det var anden gang i træk, at klubben lykkedes med at vinde en kamp i den ordinære spilletid i Metal Ligaen. Hidtil i sæsonen er det kun sket i det forrige opgør mod Aalborg Pirates.

Rungsted har i starten af sæsonen haft travlt med at spille Champions League, men har i den seneste tid kunnet koncentrere sig om Metal Ligaen, og det ser ud til at have givet pote.

Med sejren kravler Rungsted op på ti point, hvilket lige nu er nok til en syvendeplads. Rødovre ligger sidst med seks point.

Det var dog Rødovre, der kom bedst ud af starthullerne fredag aften.

Magnus Carlgren bragte klubben foran efter knap fem minutter, men Rungsted udlignede ved Tim Daly kort efter.

Det skræmte dog ingenlunde Rødovre. Magnus Carlsen scorede igen, hvorefter Johan Lundgren bød ind med en træffer, og så lignede det Rødovre-sejr, da de to hold gik til pause.

Men i anden periode vågnede Rungsted op til dåd. Marcus Olsson scorede to, mens Tim Daly bød ind med sin anden scoring i kampen, og så var det hele vendt på hovedet.

Rungsted skøjtede ind til tredje periode med en føring på 4-3, og kampen blev afgjort, da Daniel Madsen nettede til 5-3 fem minutter inde i sidste periode.

I det vestjyske vandt Esbjerg Energy tidligere fredag aften med 4-3 over Herning Blue Fox efter forlænget spilletid.