Rungsted giver Herning klø

Rungsted Seier Capital og Aalborg Pirates lagde sig på henholdsvis første- og andenpladsen i Metal Ligaen med sejre tirsdag.

Forleden blev spillet atter skudt i gang i den bedste ishockeyrække efter 192 dage uden kampe som følge af coronapandemien.

Begge klubber var tirsdag derfor i kamp for anden gang i sæsonen, og begge klubber har nu fem point.

Rungsted var bagud 0-2, men fik det hele vendt til en 6-2-sejr hjemme mod Herning.

Her leverede gæsterne ellers en drømmestart og var foran 2-0 i det ottende minut.

Først var det Cameron Brace, der sørgede for 1-0 i powerplay efter seks minutter, og halvandet minut efter blev føringen så fordoblet ved Peter Eg Larsen efter oplæg fra Mark MacMillan.

Så vågnede Rungsted dog op, og blot 45 sekunder senere reducerede Oscar Schulze.

Anden periode blev indledt med en udligning fra Nichlas Hardt efter to minutter, og fra 2-2 gik det slag i slag og blev 5-2 i perioden til Rungsted efter to mål i træk af Nikolaj Murholt Rosenthal, mens Rasmus Thykjær Andersson sørgede for 5-2.

Så lignede det, at der ikke skulle falde flere mål i tredje periode, men i kampens sidste minut fik Marcus Olsson sendt pucken i mål og sørget for, at slutresultatet blev 6-2.

Sønderjyske tog imod Aalborg Pirates i endnu en målfest, og her vandt gæsterne 5-3.

I den kamp blev både Martin Lefebvre og Martin Højbjerg noteret for to scoringer for Aalborg.