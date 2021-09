Rungsted lider nyt CL-nederlag til østrigere

Det blev ikke til revanche, da Rungsted Seier Capital torsdag tog imod Klagenfurt i ishockeyens Champions League.

I søndags tabte de forsvarende danske mestre til østrigerne i overtid. Denne gang blev det til et nederlag i ordinær spilletid på 1-5.

Det efterlader Rungsted i bunden af sin gruppe med tre point efter lige så mange kampe.

Allerede lørdag får nordsjællænderne dog mulighed for at rejse sig, når ukrainske Donbass kommer på besøg i Bitcoin Arena i Hørsholm. Dem vandt Rungsted over i fredags efter straffeslag.

Efter en jævnbyrdig indledning på torsdagens kamp kom de østrigske gæster foran med cirka syv minutter tilbage af første periode.

Slovenske Rok Ticar sendte med en skarp afslutning pucken i mål til 1-0.

Fem minutter inde i anden periode gik det galt igen for Rungsted. Klagenfurts Steven Strong snoede sig igennem en håndfuld Rungsted-spillere i det danske holds ende, og pucken endte ved Stefan Geier, der nemt kunne sende den i mål.

Men Rungsted kæmpede videre og nærmede sig langsomt Klagenfurts mål. Cirka i halvvejs i anden periode - i powerplay - var der afkast.

Marcus Olsson reducerede til 1-2 ved at vippe pucken forbi den danske landsholdskeeper Sebastian Dahm i gæsternes mål.

Men comebacket blev ikke fuldendt. Midt i tredje periode blev det 3-1 til Klagenfurt ved Daniel Obersteiner. En håndfuld minutter senere Manuel Geier ondt værre for hjemmeholdet med sin scoring til 4-1.

I kampens døende sekunder sendte Johannes Bischofberger pucken i et tomt mål og lukkede endegyldigt kampen.

Rungsted har nu spillet halvdelen af sine kampe i Champions League-gruppespillet og har fire point op til Klagenfurt på førstepladsen, men kun et enkelt op til Donbass og franske Rouen på anden- og tredjepladsen. De to bedste fra gruppen går videre.