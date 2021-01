Rungsted øger forspring

Rungsted Seier Capital understregede tirsdag sin status som Metal ligaens øjeblikkelige tophold.

Det nordsjællandske ishockeyhold besejrede Herning Blue Fox med 5-2 på hjemmebane og udbyggede forspringet til nummer to.

Samtidig måtte Aalborg Pirates nemlig ud i forlænget spilletid for at slå Sønderjyske 3-2 på udebane.

Resultaterne betyder, at Rungsted øger forspringet til nummer to en smule.

På andenpladsen ligger nu Esbjerg Energy, som fejede Herlev Eagles af banen med en hjemmesejr på 7-1. Vestjyderne har 70 point ligesom Aalborg, mens Rungsted har 74,5.

Fra begyndelsen af opgøret i Rungsted så det svært ud for Herning Blue Fox.

Tre minutter var spillet, da Nichlas Hardt fra Rungsted Seier Capital havde scoret til 1-0, og inden første periode var slut, havde Gustav Green og Marcus Olsson gjort ham kunsten efter.

Efter to reduceringer fra midtjyderne i anden periode gik Rungsted ud til tredje periode med en føring på 3-2, og den blev kun udbygget.

Før kampen var ovre, var André Pison Stærmose og Mattias Persson også kommet på tavlen, og så endte det med en solid hjemmesejr.

I tirsdagens sidste kamp hentede Odense Bulldogs en tiltrængt sejr på 4-1 over Frederikshavn White Hawks på Fyn.

Odense ligger sidst i Metal Ligaen med 24 point for 37 kampe og har brug for en stærk slutspurt for at sikre sig en plads i slutspillet.