Rungsted svarer Aalborg igen og udligner i finaleserie

Rungsted Seier Capital har udlignet til 1-1 i kampe i finaleserien om DM-guldet mod Aalborg Pirates.

Søndag slog holdet på hjemmebane grundspilsvinderen med 3-1 efter blandt andet to scoringer af svenske Hampus Gustafsson i første periode.

Nederlaget er Aalborgs første i årets slutspil efter 4-0 i kampe over både Herlev og Odense. Rungsted var ude i fem kampe mod Herning og syv kampe mod Esbjerg tidligere i slutspillet.

Aalborg vandt fredag den første finale mod Rungsted med 4-3 efter 60 medrivende minutter på hjemmebane.

Nordjyderne er også hjemmehold tirsdag aften, mens fjerde opgør afvikles i Rungsted fredag. Mindst fem opgør er efter Rungsteds udligning nødvendig, da guldet uddeles til det hold, der først når fire sejre.

Rungsted kom godt ud til søndagens opgør i en spillemæssig tæt første periode, og godt midtvejs blev 0-0 forvandlet til 2-0 efter to scoringer af Hampus Gustafsson inden for 37 sekunder.

Anden periode var omvendt domineret af Aalborg, men Rungsted-målmand Ville Kolppanen reddede ti Aalborg-forsøg, inden han efter 38 minutter blev passeret.

Dommerteamet annullerede dog scoringen for en høj stok af Kirill Kabanov efter at have situationen på video.

Det var derfor stadig 2-0 efter en anden periode, der måtte afbrydes et øjeblik, efter at en tilskuer blev ramt af en puck og måtte hjælpes fra hallen.

Rungsted gjorde tredje periode langt tættere og fik i højere grad holdt Aalborgs pres nede i en generelt ujævn kamp uden samme rytme og flow som fredagens opgør.

To minutter før tid blev til 3-0 til Rungsted efter et højt pres og en træffer af Mattias Persson, men Aalborg svarede hurtigt tilbage ved Jeppe Jul Korsgaard. Tiden var dog ikke til mere for Aalborg.

Rungsted, der som forsvarende mesterhold endte som sekser i grundspillet, har historien imod sig i finaleserien.

Ikke siden 1999 har et hold, som ikke er endt blandt grundspillets fire bedste, vundet det danske mesterskab. Dengang vandt Rødovre.