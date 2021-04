Rungsted vil bryde Aalborg-dominans

Fredag aften kastes pucken til den første af potentielt syv finalekampe i Metal Ligaen.

Aalborg Pirates og Rungsted Seier Capital dyster om DM-titlen i ishockey, og hos sidstnævnte tripper Nichlas Hardt for at komme i aktion.

Aalborg er løbet med sejren i fem af de seneste seks indbyrdes opgør, men det betyder intet for ham.

- Tavlen er visket ren, alt indtil nu har været opvarmning, siger Hardt ifølge Metal Ligaens hjemmeside.

- Vi står med de to bedst spillende hold, og Aalborg er et bredt og velstruktureret mandskab, og en af deres store forcer er bredden. Nøjagtig som os er det et velspillende mandskab, der gerne vil fremad, siger Nichlas Hardt.

Aalborgs Julian Jakobsen beskriver finalemodstanderen som et hold med finesse.

- Men det har vi også. Og måske kan vi i den her serie presse dem fysisk, siger Julian Jakobsen, som er bevidst om, hvordan Pirates skal øge chancerne for at snuppe DM-guldet.

- Vi skal huske, at vores personlige fejl bliver straffet hårdt. Dem skal vi minimere. Der er ikke noget problem i at ville spille pucken ud af egen zone. Men koncentrationen skal skærpes endnu mere, siger han.

De to spillere er gode venner uden for isen efter mange år sammen på landsholdet, men Julian Jakobsen lægger venskabet på hylden i den kommende tid.

- Der er ingen tvivl om, hvem jeg ville holde med, hvis ikke vi havde været i finalen. Jeg ønsker altid, at Nichlas får succes. Men når vi begynder fredag aften ved jeg også, at både Nichlas og jeg ønsker at vinde rigtig, rigtig meget, siger Jakobsen.

Heller ikke Nichlas Hardt har tænkt sig at lade sin kammerat få ekstra plads på isen.

Finaleserien er således den planlagte kulmination på hans comeback til dansk ishockey efter mere end ti år i svenske og finske klubber.

- At vende tilbage og stå i en DM-finale var en af de ting, som jeg håbede på, da jeg kom til Rungsted. Nu er vi blandt de to sidste hold, og det er utrolig fedt, siger Nichlas Hardt.

Den første dyst mellem Aalborg og Rungsted begynder fredag aften klokken 19.30 i Rungsted.