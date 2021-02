Rungsteds dukkert genåbner topstriden i ishockeyligaen

Rungsteds ishockeytophold kan fortsat ikke føle sig sikker på at vinde grundspillet i Metal Ligaen.

Lidt overraskende måtte nordsjællænderne rejse den lange vej hjem fra Vojens uden point efter at have tabt 3-4 til rækkens nummer seks, Sønderjyske.

Det åbner døren på klem for forfølgerne fra Esbjerg, som vandt i Herlev og stadig kan vippe Rungsted af pinden i de sidste seks spillerunder.

Rungsted så ellers ud til at have tiltvunget sig initiativet, da holdet kom tilbage fra 1-3 med to hurtige scoringer i begyndelsen af tredje periode.

Men fire minutter efter udligningen gik det galt i den anden ende, da hjemmeholdets Mathias Borring Hansen sendte pucken ind bag Cristopher Nihlstorp i Rungsted-buret.

Det lykkedes ikke Rungsted at komme tilbage, og det hjalp naturligvis ikke på chancerne, at stjernebacken Shane Hanna måtte i straffeboksen, netop som afslutningspresset skulle sættes ind.

Med nederlaget bliver Rungsted stående på 91,5 point, hvilket er 3,5 point mere end Esbjerg, der heller ikke denne gang havde problemer med Herlev og vandt med 5-0.

Esbjerg har vundet samtlige fire opgør mellem de to hold i denne sæson med en samlet målscore på 23-3. Det må vække bekymring i Herlev, fordi vestjyderne meget vel kan blive holdets modstander i kvartfinalen.

Der stod Nordamerika på samtlige Esbjerg-mål. Craig Puffer scorede to gange, mens de øvrige mål blev fordelt mellem Wiley Sherman, Charles Corcoran og ligatopscorer Brady Shaw.

Aalborg er yderligere fire point efter på tredjepladsen efter en 3-1-sejr hjemme over formsvage Rødovre. Aalborgenserne har dog spillet en kamp mere end de to hold foran sig.

Efter afslutningen på grundspillet går ligaen ind i sin knockoutfase. Her skal førerholdet møde rækkens nummer otte i kvartfinalerne.

Holdet på andenpladsen skal op imod nummer syv, nummer tre møder nummer seks, mens nummer fire og fem mødes i den sidste kvartfinaleserie.