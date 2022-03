Rusland er på vej til at miste VM i 2023

Rusland er allerede blevet udelukket fra ishockey-VM i maj. Og snart kan ishockeysupermagten også miste retten til at arrangere VM-turneringen næste år.

Efter planen skal VM 2023 afvikles i Sankt Petersborg, men det er Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) ikke meget for efter Ruslands invasion af Ukraine.

I næste måned mødes forbundets beslutningsorgan, council, for at diskutere, om man skal finde en anden vært.

- Vi er dybt bekymrede. Jeg kan godt forestille mig, at der kommer en beslutning om det i slutningen af april, siger IIHF's danske vicepræsident, Henrik Bach Nielsen.

Ingen ved, hvordan situationen i Ukraine er om et år. Men IIHF føler sig presset til at træffe en afgørelse snart, fordi VM er et arrangement af en betragtelig størrelse.

- Vi er nødt til at forsøge at se 13 måneder frem i tiden. Vi skal jo respektere, at en ny vært trods alt skal have lidt tid til at forberede sig. Det er ikke nemt at finde en vært med så kort aftræk, siger Henrik Bach Nielsen.

Med sin størrelse og historiske tyngde er Rusland formentlig den mest indflydelsesrige nation i international ishockey.

Men det har altså ikke forhindret IIHF i at sanktionere russerne hårdt. I sidste uge kom det frem, at Frankrig og Østrig afløser Rusland og Hviderusland ved det kommende VM.

Og der er nødvendigvis ikke tale om en engangsforestilling. IIHF har således slet ikke diskuteret, hvordan russerne skal kunne vende tilbage, når der en dag bliver fred i Ukraine.

- Vi har besluttet os for, at de forskellige turneringer skal køre videre. Vi spiller jo VM på mange niveauer hvert år, og vi har fokuseret på at få det til at fungere og ikke så meget, hvordan vi får Rusland ind igen, siger Henrik Bach Nielsen.

Trods fraværet af Rusland og Hviderusland skal VM afvikles som normalt - blot med Frankrig og Østrig som substitutter.