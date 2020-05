Sæsonen slut for flere NHL-danskere

Frans Nielsen og Mikkel Bødker har spillet færdig for denne sæson, afslører NHL tirsdag aften, hvor et nyt slutspilsformat blev præsenteret

Grundspillet i verdens bedste ishockeyliga, NHL, bliver ikke genoptaget. Det var et af budskaberne, NHL-kommissær, Gary Bettman, præsenterede tirsdag aften.

Her slog han også fast, at grundspillet blev afgjort ved at regne et pointgennemsnit ud for alle holdene og bruge den stilling til at afvikle et anderledes slutspil i den corona-afbrudte sæson.

Slutspillet vil bestå af 24 hold, og 7 er således blevet siet fra. Blandt andre Detroit Red Wings og Ottawa Senators med henholdsvis Frans Nielsen og Mikkel Bødker i truppen.

Desuden kommer San José Sharks heller ikke i spil mere - her har både Joachim Blichfeld og Alexander True fået spilletid.

Til gengæld kommer en stribe andre danskere på is igen.

Lars Eller og Washington Capitals er blandt de fire bedste hold i Eastern Conference sammen med Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Philadelphia Flyers og og skal derfor ikke spille kvalifikation til slutspillet, der i sin endelige form bliver på 16 hold. De fire skal i stedet mødes internt for at fastlægge en seedning.

Det samme gør sig gældende for Western Conference, hvor de fire hold er St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights og Dallas Stars.

16 andre hold spiller en kvalifikations serie (bedst af fem kampe) for at finde de otte modstandere. Her finder vi Frederik Andersen, der med Toronto Maple Leafs skal møde Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets, der er Patrick Russell og Edmonton Oilers, der møder Chicago Blackhawks samt Nikolaj Ehlers, der med Winnipeg Jets skal i duel med Calgary Flames.

Alle kampene vil af sundhedshensyn blive spillet i to endnu unavngivne byer - en by for hver conference.

Derefter vil der blive spillet yderligere to runder, hvor man endnu ikke har lagt sig fast på længden af serierne, men de kan ifølge Bettmann være afviklet på lidt over en måned.

Derefter skrides der til conference-finaler og til sidst Stanley Cup-finale, der begge bliver afviklet som en bedst af 7-serie. De vil formentlig blive afholdt i samme byer som de øvrige kampe.

Bettman erkender, at løsningen ikke er optimal, men det bedste, man kunne nå frem til.

- Dette er tydeligvis ekstraordinære tider, man aldrig har oplevet magen til. Ingen plan for genoptagelsen af spillet kan pr. definition være perfekt. Og jeg er sikker på, at afhængig af hvilket hold, du holder med, kan finde elementer i pakken, du havde foretrukket var lavet om.

- Men jeg mener, at vi har konstrueret en overordnet plan, der inkluderer alle hold, der havde en praktisk mulighed for at kvalificere sig til playoff, da sæsonen blev stoppet, siger han til NHL's hjemmeside.

Hvornår sæsonen bliver genoptaget er dog ikke meldt ud endnu.

- Vi regner naturligvis med at spille hen over sommeren og det tidlige efterår. På nuværende tidspunkt har vi ikke fastsat datoer, for spilleplanen vil afhænge af både udviklingen i omstændighederne og af spillernes behov, siger Gary Bettman.

