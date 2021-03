Sætter legenden på plads: Pas dit eget

Ishockeylegenden Börje Salming kritiserede Zlatan Ibrahimovic’ gestik over holdkammeraterne men fik syrligt svar på tiltale

Navnene kan næsten ikke blive større indenfor svensk sport, så den seneste uges kontroversielle ordveksling mellem ishockey-legenden Börje Salming og en vis Zlatan Ibrahimovic har selvsagt trukket overskrifter hinsidan.

Et sammenstød, der nu er endt i noget nær kapitulation hos den ene part.

Den 39-årige superstjerne, der har gjort comeback på det svenske fodboldlandshold i den forløbne uge, fik i første omgang verbale øretæver af den snart 70-årige Salming, der såmænd blev udtaget til NHL’s ’Århundredets hold’ efter sine mange, succesrige år i den nordamerikanske liga, hvor han førte an i den europæiske invasion.

Salming, der som back har en fortid i klubber som Brynäs IF, Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings og AIK, åbnede ballet ved at kritisere Milan-angriberens attitude og gestik overfor holdkammeraterne, da han vendte tilbage i blåt og gult.

- Jeg kan ikke lide hans stil og hans gestik, når han ikke får sin vilje. Du kan ikke altid få det, som du vil have det, og du må respektere de andre. Jeg spørger mig selv, hvorfor han gør det så tit. Han kan ikke gøre, hvad det passer ham, bare fordi han er bedre end de andre.

Zlatan udsender altså negative signaler, mener Salming, og det er en kritik, han – til dels - stadig står fast på, selv om han fik en syrlig svada tilbage på sit første udfald.

- Jeg har hørt, at Börje Salming åbnede munden og sagde noget om, at jeg gestikulerer på banen, men når du ikke kender personen, skal du ikke åbne munden. Og selv om du får en puck i hovedet, så betyder det ikke, at du har ret hele tiden. Han skal passe sit, så passer jeg mit, lød det fra Zlatan Ibrahimovic efter VM-kvalkampen mod Kosovo i Pristina.

Nu var det faktisk en skøjte, Salming fik i hovedet tilbage i 1986, hvor han måtte sys med cirka 250 sting, men han tager pointen til sig alligevel.

- Den kritik fortjener jeg og må tage imod. Det var et sjovt og godt svar, siger han til Aftonbladet.

Börje Salming har måttet trække lidt i land efter fodboldstjernens ripost. Foto: (Frank Gunn/The Canadian Press via AP/Ritzau Scanpix

Han kan også godt genkende noget af Zlatans forklaring på gestikken.

- Så snart du gestikulerer i Sverige, ses det som noget negativt. I Italien er det helt anderledes. Der betyder det ikke, at du er negativ, og det er min måde at være positiv på.

- Den der med pucken i hovedet var sjov, og den grinede jeg af, for den sad. Det, han siger om Italien, stemmer sikkert også, siger Salming.

- Når jeg kommer med kritik, må jeg også kunne tage imod. Han må have lov at forsvare sig.

Den aldrende ishockey-stjerne har trods kritikken dog også lagt mærke til, at det er en anden Zlatan, der stiller op for landsholdet, end for fem år siden.

- Det er fint, at Zlatan Ibrahimovic er kommet tilbage på landsholdet og er ydmyg. Han taler på holdets vegne og jeg har været virkelig imponeret over, hvor saglig en fyr han har været i disse dage.

- Som holdspiller og leder har han overbevist mig, siger Salming og kalder Ibrahimovic for ’en lysende spiller’.

Zlatan overrasker: - Jeg havde lovet at synge

Slås mod Messi – den løber han nok med

Landsholdsspillere om Qatar-aktion: Vi får kritik uanset hvad

Her er de store EM-tabere