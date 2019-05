Se karaktererne: Dansk VM-skurk fik revanche

KOSICE (Ekstra Bladet): Det er normalt ikke vanskeligt at udpege de store og de mindre store præstationer i en ishockeykamp.

Men mod Tyskland leverede det danske landshold en ganske solid præstation, der dog hverken var til udmærkelse eller begrædelse.

Landstræner Heinz Ehlers gik benhårdt efter et godt resultat og toppede derfor kæderne. Det betød, at Danmarks nøglespillere fik rigtig meget istid, mens de mindre rutinerede sad over.

Den taktik gav ikke bonus - tyskerne udnyttede deres chancer mere kynisk, selv om danskerne altså leverede en godkendt præstation.

Du kan se Ekstra Bladets bedømmelse herunder:

Pengene værd 3 Sebastian Dahm Revancherede i den grad præstationen fra Frankrig-kampen. Var generelt danskerne en sikker sidste skanse - kunne dog ikke gøre noget ved målene. DIU Uden for bedømmelse UB Simon Nielsen Sad på bænken hele kampen og kom ikke i aktion. DIU Uden for bedømmelse UB Phillip Bruggisser Blev lidt til overs, da landstræneren det meste af kampen spillede med seks og i store perioder kun fem backer. Var dog på isen til 2-0-scoringen, hvor han ikke ser heldig ud. Spillede ikke nok tid til en bedømmelse. DIU God 4 Jesper Jensen Aabo Igen den danske med mest tid på isen. Tager et stort slæb og et enormt ansvar i den danske defensiv. DIU Pengene værd 3 Stefan Lassen Påpasseligheden selv. Viste igen, at han trods status som truppens ældste holder et højt niveau. DIU God 4 Nicholas B. Jensen Løste sine defensive opgaver upåklageligt. Havde flere gode blokeringer af tyske skud, der kunne have været farlige. DIU Pengene værd 3 Oliver Lauridsen Stod godt defensivt og brugte sin krop godt. Men han fik ikke rigtig skudt fra blå linje som mod Frankrig. DIU Pengene værd 3 Markus Lauridsen Mere anonym i denne kamp end i premieren. Fik lige som storebror Oliver ikke rigtig fyret kanonen af. DIU Pengene værd 3 Oliver Larsen I jagten på sejren, fik heller ikke han meget spilletid. Men han kæmpede godt, de gange han var på banen. DIU Lige bestået 2 Nicklas Jensen Begik for mange småfejl og tog igen for mange udvisninger. Spillede sig lidt op, som kampen skred frem. Forsøgte sig flere gange med skud, men den sidste præcision manglede. DIU Pengene værd 3 Mikkel Bødker Forsøgte flere gange at skære igennem fra sin kant og fik løsnet et par skud. Men skarpheden var ikke helt til stede til aften. DIU Pengene værd 3 Peter Regin Kaptajnen spiller med stort overblik og formår at sætte sine wings, Bødker og Madsen, godt op. Kæmpede også godt i det defensive. DIU Pengene værd 3 Frederik Storm Som sædvanligt en hvirvelvind, når han var på isen - og det var han meget. Men fik ikke skabt de chancer, han normalt er garant for DIU Pengene værd 3 Lars Eller Kunne ikke helt holde det samme niveau som mod Frankrig. Sad i strafboksen, da tyskerne i overtal scorede til 1-0. DIU God 4 Morten Madsen Knoklede fortræffeligt og fik da også et par fastbreaks og skudmuligheder. Men eksekveringen af dem sad ikke lige i skabet. DIU Pengene værd 3 Nicolai Meyer Tredjekæden var generelt meget bedre med end i første kamp, om end den ikke var så meget på isen. Meyer løftede også sit spil. DIU Pengene værd 3 Jesper Jensen Fik sat sin kæde bedre op og var selv i konstant bevægelse for at jagte pucken eller skabe chancen. DIU Pengene værd 3 Mathias Bau Som resten af tredjekæden kom han meget bedre med. Brugte sin enorme fysik godt, når han var på isen. Flot mål til 2-1. DIU Pengene værd 3 Nick Olesen Blev ofret lidt på taktikkens alter og fik ikke meget spilletid. Havde dog en rigtig god afslutning i anden periode, der kunne have givet mål. DIU Pengene værd 3 Julian Jakobsen Fjerdekæden var ikke meget på isen, men Jakobsen fik lidt flere skift i de danske specialteams. Gjorde det godt, når han endelig var på isen. DIU Pengene værd 3 Morten Poulsen Kom ind i flere danske undertalssituationer, hvor han med benhårdt arbejde er en god mand for Danmark. Spillede ikke nok tid til en bedømmelse. DIU

Se også: Megastjerne roser Danmark

Putin ydmyget for åben skærm

Se også: Danmarks bedste: Her kan vi blive bedre