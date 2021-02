Se legendens vilde hus

Wayne Gretzky sælger sit enorme palæ i Californien. Alle tiders største ishockeyspiller satser på at få 140 millioner kroner for det. Se galleriet i artiklen

Ingen over og ingen ved siden af. Den beskrivelse passer uden overdrivelse på Wayne Gretzky, der i sin aktive karriere tog ishockeyverdenen med storm - og den dag i dag er en levende legende.

Gretzky, der netop er fyldt 60 år, tjente gennem sin 20 år i NHL en mindre formue på og mest uden for isen, og han er i dag vurderet til at være god for 1,5 milliarder kroner.

Derfor er det heller ikke helt uventet, at han bor flot. Det kan man konstatere, fordi hans palæ i Thousand Oaks vest for Los Angeles er sat til salg for den nette sum af 140 millioner kroner.

Men så får man også 1235 kvadratmeter med seks soveværelser, otte badeværelser, biograf, billardværelse, motionsrum, to gæstehuse samt svimmingpool, tennisbane og garageplads til fire biler.

Du kan se et galleri med billeder af huset her:

Billedgalleri 1 af 8 De godt 1200 kvadratmeter ligger på en 26.000 kvadratmeter stor grund, hvor der er udsigt over Santa Monica Mountains. Foto: The Agency 2 af 8 Palæet er bygget i koloni-stil. Foto: The Agency 3 af 8 Fra den store hall er der adgang til førstesalen. Foto: The Agency 4 af 8 Løsningerne i køkkenet fejler ingenting. Foto: The Agency 5 af 8 Man kan heller ikke klage over udsigten terrasserne. Foto: The Agency 6 af 8 Den store pool er naturligvis oplyst, så man kan få sig en dukkert efter solnedgang. Foto: The Agency 7 af 8 Haven er også holdt i koloni-stil. Foto: The Agency 8 af 8 Her er hele herligheden set fra luften. Foto: The Agency

Den canadiske legende spillede sig gennem karrieren til kælenavnet 'The Great One' og cementerede sig gennem nærmest overjordiske præstationer som den bedste spiller gennem tiderne.

Selv om han trak sig tilbage i 1999 er han fortsat indehaver af ikke mindre end 60 officielle NHL-rekorder, hvoraf flere af dem formentlig kommer til at stå til evig tid.

Eksempelvis er han noteret for 3239 points (1016 mål og 2223 assists) i sine 1695 kampe. Det er mere end 1000 points foran hans tidligere holdkammerat Mark Messier, der på andenpladsen er noteret for 2182.

Efter sin aktive karriere har Gretzky blandt andet været canadisk landstræner og både medejer af Arizona Coyotes og træner for samme hold - det var eksempelvis ham, der valgte Mikkel Bødker i draftens første runde i 2008.

Wayne Gretzky spillede med nummer 99 på ryggen - og det blev han den sidste, der gjorde. NHL besluttede umiddelbart efter hans karrierestop at trække nummeret tilbage, så ingen andre kommer til at spille med det igen.

