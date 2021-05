Sejrsmål redder kun lidt af humøret

På den ene side er han lettet over, at det trods alt blev til dansk sejr.

På den anden side er Markus Lauridsen ikke tilfreds med, at det danske ishockeylandshold havde behov for overtid for at slå Storbritannien med 3-2 ved VM.

Lauridsen stod selv for det afgørende mål i powerplay, som sikrede Danmark to point. Men at det ikke blev fuldt pointudbytte er en streg i regningen.

- Vi ville gerne have haft tre point med fra denne kamp. Det er lidt ærgerligt, at briterne fik et mål i slutningen af tredje periode.

- Vi er glade for, at vi tog et ekstra point i overtiden, men er samtidig lidt skuffede over, at vi ikke fik alle tre, siger Markus Lauridsen.

Hans sejrsmål reddede trods alt lidt af humøret oven på en kamp, der får plads temmelig langt nede på listen over dansk ishockeybedrifter.

- Vi spillede ikke vores bedste kamp, det skal jeg ærligt indrømme. Vi har mere i os, og der er noget at arbejde på. Vi havde mere at give i denne kamp, siger Markus Lauridsen.

Hans afgørende træffer faldt 25 sekunder før afslutningen på overtiden. Hvis ikke der var blevet scoret, skulle kampen have været afgjort på straffeslag.

- Vi vidste, at vi ikke havde meget tid tilbage, så vi skulle have et skud afsted. Først forsøgte vi med nogle faste skabeloner, der ikke virkede. Så jeg forsøgte noget andet, og den gik altså ind, konstaterer backen fra Malmö Redhawks.

Danmark skal på isen igen allerede onsdag eftermiddag til et opgør mod ishockeygiganten Rusland.