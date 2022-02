Sidste dansker slipper fri af omstridt OL-isolation

Den sidste dansker er nu blevet lukket ud af det olympiske isolationshotel i Beijing.

Ishockeyspilleren Matthias Asperup ankom natten til fredag lokal tid til den danske lejr i OL-byen efter ti dages nærkamp med de kinesiske coronaforanstaltninger.

Det oplyser Danmarks Idrætsforbund.

Dermed er begge de uheldige ishockeyspillere nu på fri fod og har mulighed for at gøre det, de er taget til Kina for: at spille ishockey for det danske OL-landshold.

Nick Olesen blev frigivet nogle timer tidligere. Også han har været isoleret, siden coronatesten ved ankomsten til Kina viste for lave CT-værdier.

Forholdene på de to isolationshoteller, spillerne var indkvarteret på, har mødt skarp kritik.

Tidligere på ugen fortalte Nick Olesen om elendig og ensformig mad, møgbeskidte værelser og manglende træningsudstyr til toptrænede atleter, der skal være i stand til at konkurrere, når deres isolation er overstået.

Da Olesen torsdag aften tjekkede ind i OL-byen, gentog DIF-formand Hans Natorp sin kritik.

- At Nick er kommet ud, ændrer ikke på den fuldstændig håbløse situation, han har været i. Han har ikke fået lov at passe det at være atlet i ti dage. Det er helt uacceptabelt, lød det fra Hans Natorp.

Nu skal Olesen og Asperup bruge de næste dage på at finde deres ben på den kinesiske is. Ingen af de to er med, når Danmark fredag morgen dansk tid møder de udvalgte fra Ruslands Olympiske Komité.