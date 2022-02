Skadet dansk profil misser kvartfinalen

Ishockeylandsholdet må undvære en af dets største profiler i OL-kvartfinalen mod Rusland onsdag morgen.

De skader, som Nicklas Jensen pådrog sig mod Letland, forhindrer nemlig forwarden i at spille det, der er blevet kaldt den største kamp i dansk ishockeys historie.

Fraværet af Jokerit-spilleren er en stor svækkelse af det danske mandskab, for selv om Nicklas Jensen endnu ikke har fået scoret ved OL, er han normalt en af holdet mest målfarlige forwards.

Jensens plads bliver overtaget af Nick Olesen, der får sine første minutter i turneringen. Olesen var isoleret i ti dage i starten af OL, da hans coronatest efter ankomsten til Beijing ikke levede op til de skrappe krav.

Olesen, der til daglig spiller for Brynäs i den svenske eliteserie, går ind ved siden af Frans Nielsen og Mikkel Bødker i førstekæden.

Trods det uheldige forløb og de mange dage i hotelisolation forsikrede Nick Olesen dog efter træningen i mandags, at han er klar til at spille.

- Jeg føler mig i form og har intet problem med at spille, hvis jeg får chancen, sagde han.

Den 26-årige forward blev sluppet fri torsdag aften i sidste uge og har siden haft travlt med at træne styrke ind i kroppen og luft i lungerne.

- Det første jeg gjorde, da jeg kom ind i OL-byen, var at cykle intervaller for at komme i gang med det samme.

- Jeg havde jo en grundform, men den første istræning var da lidt hård. Mest for lungerne. Benene havde det fint. Efter at jeg kom ud, har jeg trænet tre gange om dagen, og det føles fint, lød det fra Nick Olesen.

Ud over Nicklas Jensen må landstræner Heinz Ehlers også fortsat se bort fra Jesper Jensen Aabo, som blev skadet i lørdags mod Schweiz og ikke er blevet klar.