Skadet Frederik Andersen melder fra til VM

VM i ishockey i Slovakiet bliver uden den danske NHL-keeper Frederik Andersen.

Det siger målmanden fra Toronto Maple Leafs torsdag til TV2 Sport, efter at smerter i Frederik Andersens ene lyske er blevet vurderet.

- Jeg har talt med læger og fysioterapeuter, og den står nu på hvile og genoptræning. Så det blev, som forventet, et nej.

- Jeg har også talt med landstræneren. Det var ikke et sjovt opkald, men sådan er det, siger Frederik Andersen til TV2 Sport.

Den 29-årige keeper har døjet med problemer i sin lyske i store dele af sæsonen.

Han var på et tidspunkt i sæsonen sat ud af spillet, men alligevel nåede han at vogte målet i 60 NHL-kampe for sin klub.

Nu står den altså på hvile for Frederik Andersen, der er en stor profil i NHL, og det er derfor et ærgerligt afbud for landstræner Heinz Ehlers.

Han råder dermed over målmændene Sebastian Dahm, Martin Gailbraith og Simon Nielsen.

Torsdag stod det klart, at NHL-spilleren Mikkel Bødker fra Ottawa Senators stiller op ved VM for Danmark.

Derudover kan den danske landstræner håbe, at også Lars Eller melder sig klar, efter at Washington Capitals er slået ud af slutspillet i NHL.

Winnipeg Jets-spilleren Nikolaj Ehlers kan også komme med i den danske VM-trup, men han er tvivlsom på grund af en skade.

Det oplyste Kim Pedersen, general manager i Danmarks Ishockey Union (DIU), tidligere torsdag i en pressemeddelelse.

- Status på Nikolaj er stadig tvivlsom. Han kommer hjem en af dagene, og vi har aftalt med Nikolaj, at vi kigger på ham i starten af maj.

- Er skaden helet, og er han klar? Så tager vi en snak med Winnipeg, og så ser vi, hvor langt vi når. Jeg ved, at Nikolaj supergerne vil spille.

- Men hvis han har en skade, så han ikke kan skøjte, så er det ligegyldigt, sagde Kim Pedersen.

VM spilles fra 10. til 26. maj i Slovakiet, og Danmark træder ind i turneringen 11. maj med en kamp mod Frankrig.

Forinden spiller Danmark to testkampe mod Norge og en mod Østrig.

Se også: Jubler over superstjerne: Klar for Danmark

Se også: Ufatteligt comeback: - Har aldrig været med til noget lignende

Se også: Dansk stjerne ude efter gyser