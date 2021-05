Skadet Lars Eller takker nej til VM-invitation

Det danske ishockeylandshold får som ventet ikke yderligere forstærkning fra NHL ved VM i Letland.

Muligheden opstod ellers, da Lars Eller natten til mandag røg ud af NHL-slutspillet med Washington Capitals.

Det fik mandag eftermiddag Danmarks Ishockey Union (DIU) til at tage kontakt til den 32-årige center med et beskedent håb om, at han var interesseret i en smuttur til Riga.

Men Eller er ikke til rådighed for landsholdet i denne omgang, oplyser DIU's general manager, Kim Pedersen, til TV2 Sport.

Danskeren spillede de sidste to slutspilskampe for Washington Capitals med en skade.

De særlige karantæneregler, som er indført op til VM, betyder, at der uanset hvad ville gå en rum tid, før Lars Eller ville være kampaktuel i turneringen.

For at forhindre smittespredning skal alle spillere seks dage i karantæne ved ankomsten til Riga. Dermed ville Eller tidligst være spilleberettiget i den sidste gruppekamp mod Tjekkiet næste mandag.

Lars Eller har været med til VM fem gange - senest i 2019. Han er i alt noteret for 52 landskampe.