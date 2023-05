Skarpskytte fik hul på VM-bylden: Håber det fortsætter

Han har forsøgt og forsøgt. 14 gange havde han sendt pucken inden for målrammen ved VM. Uden held. 15. gang lykkedes det omsider for Nicklas Jensen at gøre det, han er 'ansat' til på ishockeylandsholdet.

Hans mål i 6-2-sejren over Østrig udløste en jubelscene, der signalerede en blanding af indestængt vrede og ren og skær lettelse. Og målskytten lægger ikke skjul på vigtigheden af at få hul på bylden.

- Jeg har prøvet at sige til mig selv, at jeg skulle have tålmodighed. Men alle ved jo, at jeg gerne vil score. Det skal jeg også. Det er en del af mit arbejde. Nu håber jeg bare, at målene fortsætter med at komme, siger Nicklas Jensen.

Selv om kampen sluttede i dansk målrus og fire fuldtræffere i tredje periode, glemmer spillerne ikke, at de havde problemer undervejs.

- Det var ikke vores bedste kamp overhovedet. På isen føltes det ikke som en 6-2-kamp. Vi havde nogle perioder, hvor vi viste rigtig godt spil, men vi holdt ikke niveauet i 60 minutter.

- Østrig har et skøjtestærkt og hårdtarbejdende hold. I perioder matchede vi ikke deres intensitet, og det bliver vi simpelthen nødt til i de næste kampe, siger Nicklas Jensen.

Heller ikke kaptajn Jesper Jensen Aabo mener, at holdet har ramt topniveauet endnu.

- Jeg synes stadig godt, at vi kan spille bedre over 60 minutter. Men vi vandt og scorede en masse mål, og det skal vi ikke brokke os over.

- Vi havde lidt bedre tålmodighed denne gang. Selv om Østrig havde pucken meget, følte jeg, at vi havde det okay under kontrol. Og så var det et vigtigt 3-1-mål, vi fik, siger Danmarks tredje målskytte med et grin.