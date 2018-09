Skiftes til at vinde titler: Gift med den største rival

USA og Canada har delt de seneste 18 verdensmesterskaber og samtlige seks olympiske titler mellem sig inden for kvindernes ishockey.

De to lande er med andre ord kæmpe rivaler, og der findes store spændinger mellem de to nationer, men nu har to af landenes største profiler Gillian Apps fra Canada og Meghan Duggan anfører fra USA valgt at gå sammen uden for banen, hvor de har giftet sig.

- Ægte kærlighed overvinder selv de største rivaliseringer. Spørg bare Meghan Duggan, skriver det amerikanske landshold i en udtalelse.

Og amerikaneren havde en fantastisk oplevelse, da hun i weekenden blev gift i Pownal i amerikanske Maine.

- Den overlegent bedste dag i hele mit liv, skriver amerikanske Duggan på Twitter.

Også det canadiske landshold har sendt opmærksomhed omkring giftemålet.

- Fra konkurrenter på isen til partnere for livet, skriver de.

Artiklen fortsætter under disse tweets:

True love overcomes even the largest of rivalries.



Congrats to @mduggan10 on her marriage to Gillian Apps.



: https://t.co/7gXqlrJZto pic.twitter.com/LybTmPOJGX — Team USA (@TeamUSA) 25. september 2018

The most incredible day of my entire life pic.twitter.com/zDlSBWmCDj — Meghan Duggan (@mduggan10) 24. september 2018

Gillian Apps vandt tre OL-guldmedaljer i træk fra 2006 til 2014 med Canada og scorede 50 mål på landsholdet, mens Duggan var en del af det amerikanske hold, der vandt guld ved OL i Pyeongchang i vinter. Tidligere har hun to OL-sølvmedaljer fra finaler, hvor hun var i direkte kamp med Apps, der altså nu er hendes kone.

De to kvinder skulle dog ikke være faldet for hinanden under de indbyrdes OL-finaler, hvor diverse former for hjelme og beskyttelse skjuler det meste.

Amerikaneren og canadieren skulle være faldet for hinanden, da Apps arbejdede for Boston Colleges damehockey-hold, mens Duggan spillede for holdet Boston Pride.

