Skudt i hovedet med 124 kilometer i timen: Nu kan han ånde lettet op

Det var ubehagelige scener, der udspillede sig, da den 24-årige Montreal-forward Philip Danault natten til søndag blev ramt i hovedet af en puck i NHL-kampen mellem Boston Bruins og Montreal Canadians.

Med et minut og 37 sekunder tilbage af anden periode fyrede Bostons slovakiske kæmpeback Zdeno Chara et slagskud af sted med 124 kilometer i timen, og den unge canadier blev ramt ved det højre øre.

Philip Danault blev liggende på isen i syv minutter, inden han kunne føres ud af arenaen på en båre og køres på hospitalet.

Phillip Danault køres væk på båre. Foto: AP

Men der er gode nyheder fra Canada søndag aften dansk tid. For selv om Philip Danault blev hårdt medtaget af Charas slagskud, så blev canadieren udskrevet fra hospitalet, efter han var under konstant overvågning natten over.

Det skriver Montreal Gazette.

- Jeg skrev til ham i aftes, men han svarede naturligvis ikke, siger Canadiens-holdkammeraten Jonathan Drouin til den canadiske avis dagen efter det voldsomme uheld.

- Han var igennem en masse undersøgelser i går på hospitalet, men det er rart at høre, han allerede er hjemme igen for at komme sig helt. Det var også skønt at se, han var ved bevidsthed allerede i går, og i dag er endnu et stort skridt, eftersom han har fået lov til at forlade hospitalet, siger Jonathan Drouin og fortsætter:

- Det var uhyggeligt at se på. Man glemmer alt om hockey for en stund. Det var rart at se Boston-spillerne blev på isen for at vise respekt. Sådan er ligaen nu, og gutterne passer på hinanden, siger Drouin, der forventer at besøge Philip Danault allerede søndag canadisk tid.

Boston Bruins vandt i øvrigt kampen 4-3 efter straffeslag mod Montreal.

