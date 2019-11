Slået bevidstløs: Voldsramt spiller får erstatning

Sportens eget system kan ikke klare alle sager, lyder det fra dommer i Hjørring om betinget dom for vold

Forklarer overfald: Derfor slog han modstander bevidstløs

En ishockeyspiller idømtes fredag betinget fængsel i 20 dage i en voldssag. Dommen blev afsagt af Retten i Hjørring.

Den 23-årige Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks begik volden under en kamp mod Odense Bulldogs i september.

Han findes skyldig i at have tildelt Lucas Bjerre Rasmussen et slag i hovedet, mens denne lå ned på isen.

Dommer Jeanette Thørholm Andersen og de to domsmænd er enige om resultatet. Kristian Jensen havde påstået frifindelse.

Retten er opmærksom på, at den professionelle ishockeyspiller allerede har fået en alvorlig sanktion i sportens egen verden - nemlig karantæne i 17 kampe. Men det almindelige retssystem må i denne situation skride ind, lyder det.

- Retsordenen skal give beskyttelse ved siden af ishockeysystemet, siger Jeanette Thørholm Andersen, da hun fremlægger begrundelsen for dommen.

20 dages betinget fængsel er mildere end den straf, som anklagemyndigheden havde lagt op til.

Kristian Jensen har ingen kommentarer, lyder det fra forsvareren, advokat Jens Christian Christensen.

Den forholdsvis milde straf skyldes, at volden blev begået i en sportsgren, som er præget af fysiske konfrontationer, oplyser retsformanden.

Det har også spillet en rolle for straffens længde, at Kristian Jensen befandt sig i en ophidset sindsstemning, da han gik løs på Lucas Bjerre Rasmussen under en kamp i Iscenter Nord. Denne havde kort forinden givet Jensen en såkaldt crosschecking i ryggen.

I øvrigt dømmes den 23-årige spiller til at betale 5740 kroner i erstatning for svie og smerte til Lucas Bjerre Rasmussen.

Kristian Jensen skal betale erstatning til den modstander, han overfaldt på isen. Foto: Danmarks Ishockey Union

Undervejs i fredagens retsmøde er Kim Pedersen fra Danmarks Ishockey Union indkaldt til at give forklaring som vidne. Han er såkaldt general manager og har sæde i det udvalg, som var med til at give Kristian Jensen den langvarige karantæne.

I detaljer forsøger Kim Pedersen, der også uddanner dommere, at forklare forløbet og sportens uskrevne regler.

Knytnæveslaget var en reaktion på, at Lucas Rasmussen netop havde udsat Kristian Jensen for den strafbare crosschecking. Og det er helt normalt at give igen på den slags.

- Hvis man crosschecker i ryggen, ved alle i ishockey, at der en regning at betale, siger Kim Pedersen.

Imidlertid ønskede Lucas Rasmussen ikke at stille op til den regning, som Kristian Jensen var på vej med, viser filmklippet ifølge eksperten.

- Det normale ville have været en slags slåskamp, oplyser Kim Pedersen.

Men Lucas Rasmussen vendte ryggen til og var altså ikke villig til at modtage Jensens hævn. Alligevel blev han slynget om på isen og slået i hovedet, da han lå ned.

Lucas Rasmussen indtog altså ikke den rolle, som nordamerikanske ishockeyfolk betegner som "a willing combatant", fremgik det af ekspertens vurdering.

- Udenforstående, som aldrig har set en kamp før, kan godt kalde sporten primitiv. Det er en hård, fysisk sport. Der er en vis accept af, at det kan komme til at gøre ondt, fortalte unionens ekspert, dommeren og de to domsmænd.

Overvejer anke

Dommen i voldssagen har dog ingen generel eller mere principiel betydning.

Det siger senioranklager Torben Kauffmann Sørensen efter domsafsigelsen i Hjørring fredag eftermiddag.

- Det er en konkret dom om en konkret episode, som havde en høj grad af grovhed, siger han.

Senioranklageren vil ikke udtale sig om, hvorvidt offerets klub, Odense Bulldogs, burde have anmeldt sagen til politiet. Anmeldelsen kom fra to privatpersoner.

En dommer og to domsmænd har fredag vurderet, at der var tale om strafbar vold, da Kristian Jensen fra Frederikshavn White Hawks i en kamp gik løs på modspilleren Lucas Bjerre Rasmussen fra Odense Bulldogs.

Et knytnæveslag mod den liggende Rasmussen var en reaktion på, at sidstnævnte forinden havde begået en ureglementeret crosschecking mod Jensen.

Kristian Jensen er skuffet af dommen, lyder det fra forsvareren, advokat Jens Christian Christensen. Spilleren selv vil ikke udtale sig. Han og forsvareren har nu 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes til Vestre Landsret.

- Dommen får ingen ansættelsesretlige konsekvenser, siger advokaten på vegne af klubben.

Jens Christian Christensen lægger stor vægt på, at dommen på 20 dages betinget fængsel er en mild sanktion.

- Det er den mildeste dom, man kan få i dette her system, siger advokaten.

I øvrigt har han en helt anden opfattelse end senioranklageren fra Nordjyllands Politi, når det gælder spørgsmålet om afgørelsens mulige betydning for sporten og særligt ishockeyverdenen.

Han forudser flere anmeldelser af vold til politiet.

- Hvis der kommer andre episoder, hvor man siger, at "han har slået mig", så okay, så rejser vi en sag. Jo, det kan få principiel betydning, siger advokat Jens Christian Christensen.

