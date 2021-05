Slovakiet og Tyskland leverer nye VM-overraskelser

VM i ishockey har leveret flere uventede resultater i sine første dage, og mandag var ingen undtagelse.

I Danmarks gruppe leverede Slovakiet nemlig en overraskelse med en 3-1-sejr over Rusland efter to scoringer i tredje periode i en spillemæssig jævnbyrdig affære.

Sejren sender Slovakiet til tops i gruppe A med ni point foran Rusland og Schweiz, der begge har seks point. Schweizerne har dog en kamp i baghånden.

I gruppe B var Letlands 3-0-sejr over Italien mere ventet, mens det omvendt ikke var ligeså oplagt, at Tyskland ville besejre de mangedobbelte verdensmestre fra Canada.

Men to hurtige scoringer i første periode bragte tyskerne på sejrskurs, og i resten af opgøret stod holdet godt imod det canadiske pres.

Trods en lang stribe udvisningsminutter i anden periode vandt Tyskland med 3-1, og holdet topper dermed gruppe B med ni af ni mulige point.

Canada har omvendt tabt sine tre første kampe og er derfor under maksimalt pres inden sine sidste fire gruppekampe, og der er ikke plads til flere fejltrin.

Tjekkiet fik i samme gruppe sine første to point ved VM efter at have besejret Hviderusland med 3-2 efter overtid.

Danmark fortsætter tirsdag eftermiddag sit VM, når det gælder et opgør mod Storbritannien.

Heinz Ehlers' tropper har en sejr over Sverige og et nederlag til Schweiz med i bagagen.