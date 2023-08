Slutsejr holder liv i ishockeykvindernes oprykningshåb

Med en 4-1-sejr over Norge i den sidste kamp slutter det kvindelige danske ishockeylandshold VM med ni point for fem kampe.

Men der kan endnu ikke sættes to streger under det danske facit. For med sejren over nordmændene lever håbet om oprykning til øverste VM-niveau stadig.

Hvis de ubesejrede værter fra Kina slår Holland senere lørdag, vender Danmark tilbage til topdivisionen, som holdet måtte forlade sidste år.

Da vil Danmark, Østrig og Holland alle slutte med ni point, men danskerne vil være bedst i det indbyrdes regnskab og vil sikre sig oprykning sammen med kineserne.

Landstræner Björn Edlund kunne se sit hold få en fremragende start med to mål i de første ti minutter.

Først åbnede rutinerede Josefine Jakobsen scoringen ved at udnytte en returpuck fra den norske målvogter.

Siden øgede Silke Glud til 2-0, da hun sendte et velplaceret håndledsskud op i målhjørnet.

Norge fik reduceret til 1-2 kort inde i anden periode, men i slutperioden skabte Lilli Friis-Hansen ro ved at genoprette det danske tomålsforspring.

I overtal sendte hun pucken mellem venner og fjender og ind bag den norske målvogter, der intet kunne se i trængslen foran mål.

Maria Peters slog sejren fast med 4-1-scoringen kort før tid, da nordmændene spillede uden målmand i en sidste satsning.

Danmark rykkede ud af A-gruppen på højdramatisk facon ved VM på hjemmebane i Frederikshavn sidste år. Det skete efter at have indkasseret den afgørende scoring mod Tyskland et sekund før tid.