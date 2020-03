Slutspil udsat på ubestemt tid

Slutspillet i den danske ishockeyliga er udsat på ubestemt tid som følge af regeringens anbefaling om ikke at afvikle arrangementer med over 1000 deltagere.

Ifølge TV2 Sport er det mandag besluttet at holde kamppause i flere uger, og herefter bliver der spillet en ny slags slutspil.

- Vi har besluttet at suspendere slutspillet indtil videre. Vi afventer situationen, men jeg vil også sige, at vi laver om på modellen og laver en slutspilsgruppe, siger ligaformand Klaus Rasmussen til TV2 Sport.

- Nummer et til otte spiller en pulje, hvor man mødes ude og hjemme. I alt 14 runder, lyder det.

Nummer 1 i grundspiller tager fire point med ind i slutspillet, mens nummer to tager tre point med, nummer tre tager to point med, og nummer fire tager et enkelt point med, og man er klar til at gå i gang med slutspillet med tre dages varsel.

Normalt spiller man et format med kvartfinale-, semifinale- og finaleserier, der normalt spilles bedst af syv kampe.

Ifølge ligaformanden egner ishockey sig ikke til at blive spillet uden tilskuere, sponsorer og fans, og derfor har man forsøgt at tilgodese dem, der elsker ishockeyen ved at spille slutspillet på en anden måde og udskyde, hvad der ellers skulle være startet på fredag uden tilskuere.

Allerede tidligere på dagen talte ligaformanden om alvorligheden af, hvordan coronavirussen rammer ishockeyen.

- Jeg skal ikke afvise, at der er to, tre eller fire klubber, som er så presset, at det kan betyde, at der ikke er noget, der hedder ishockey efter sommerferien, sagde Rasmussen.

- Det er en ishockeybranche, der mildt sagt er alvorligt til tælling. Det slutspil, der skal starte på fredag, er livsnerven i klubberne. Det er nu, at klubberne normalt får fyldte haller, større billetindtægter og kan lave events omkring kampene, lød det tidligere på dagen.

Sidste spillerunde i grundspillet afvikles i tomme haller tirsdag aften.

