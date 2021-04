Smal sejr sender Rungsted på 2-0 i DM-finaleserien

Selv om Rungsted Seier Capital mangler flere af holdets store profiler for tiden, så er det nordsjællandske ishockeymandskab alligevel nu foran med 2-0 i DM-finaleserien mod Aalborg Pirates.

Efter en sejr på egen is fredag drog Rungsted søndag til Aalborg og vandt en intens og tæt kamp med 3-2.

Aalborg fik allerede fra morgenstunden dårlige nyheder, da holdets kaptajn, landsholdsspilleren Julian Jakobsen, blev tildelt en kamps karantæne for en voldsom tackling i kamp ét mod Nikolaj Rosenthal. Jakobsen var derfor ude af opgøret søndag.

Fra kampens start var det et langt mere jævnbyrdigt og seværdigt opgør end den første finale i serien fredag.

I det første opgør scorede Rungsted tre gange på to minutter meget sent i tredje periode, men søndag bragte Metal Ligaens grundspilsvindere sig allerede i front efter små fire minutters spil.

Morten Jensen stod for målet, men ti minutter senere kvitterede Lasse Bo Knudsen med Aalborgs første scoring i finaleserien.

Rungsted sikrede sig føringen i finaleserien på hjemmebane i kamp ét på trods af tung Aalborg-dominans i spillet.

Sådan var det ikke i søndagens kamp. Spillemæssigt var det meget lige, og kampen balancerede på en knivsæg hele vejen.

Anden periode blev næsten en tro kopi af første. Godt nok kom 2-1-målet til Rungsted denne gang fra Shane Hanna efter knap fire minutter, men udligningen stod Lasse Bo Knudsen igen for.

Så da Mathias Lehmann Hansen bragte Rungsted på 3-2 efter fire minutter, i en situation hvor Aalborg-målmand George Sørensen ikke så helt sagesløs ud, håbede nordjyderne nok på endnu en deja-vu-oplevelse.

Hjemmeholdet begyndte at sætte tryk på. Kampbilledet kom til at minde mere om de to holds første finaleopgør, hvor det meste af spillet foregik i Rungsteds zone.

Men Aalborg havde meget svært ved at blive farlig. For meget spil foregik ude ved banderne, mens trykket inde foran Christopher Nihlstorps mål ikke var tilstrækkeligt.

Hverken Lasse Bo Knudsen eller andre havde endnu et mål i sig, og dermed er stillingen 2-0 i serien.