Smalt dansk nederlag til OL-vinderne

Danmarks ishockeyherrer fik ikke revanche, da holdet for anden dag i træk tog imod Finlands olympiske mestre.

Modsat onsdag var danskerne dog aldrig i nærheden af sejren torsdag, selv om man slap med et nederlag på 0-1.

Finland var klart det stærkeste hold i Rødovre Skøjtehal, hvor trætheden fra det første opgør også så ud til at sidde mere i de danske spillere.

Efter en målløs første periode intensiverede de olympiske mestre presset i anden periode.

Lidt over midtvejs kom Danmark på hælene i et finsk angreb. Der måtte trækkes i nødbremsen, hvilket gav finnerne et straffeslag.

Sebastian Dahm fulgte dog roligt den finske skytte Eemil Erholtz, som scorede i onsdagens opgør, og kunne lukke ned for forsøget og holde buret rent.

Det kunne han dog ikke ret meget længere.

Få minutter efter blev danskerne spillet tynde igen, så Kalle Maalahti tæt under mål kunne trække pucken forbi Dahm og trække den op i nettaget til 1-0.

I de følgende minutter var Danmark under tungt pres, men det lykkedes at ride stormen af og komme til pause med kun 0-1.

Modsat i onsdagens opgør havde Danmark svært ved at skabe de chancer, som kunne give scoringer.

Ikke overraskende vandt Finland skudstatistikken klart, og problemet var, at når Danmark endelig fik sendt skud afsted, var det ofte uden den store kvalitet.

Med otte minutter igen fik Danmark så to minutter i powerplay. Det kneb dog igen med at få sat pres på finnerne og sende afslutninger mod mål.

I slutminutterne fik Danmark organiseret et pres i perioder, som gav nogle udmærkede chancer. Finland havde dog også sine muligheder for endegyldigt at lukke opgøret.

Der kom ikke flere scoringer, og dermed kan Finland rejse hjem med to smalle sejre. I onsdagens opgør førte Danmark 3-1, men endte med at tabe 3-4 efter en afgørelse i straffeslagskonkurrence.