Smider tøjet: Sportsstjerner folder sig ud i kalender

Nogle af de bedste ishockeyspillere i Rusland er gået sammen for lave en kalender uden for meget tøj på

Normalt er de jo godt pakket ind i alskens beskyttelse, men ishockeyspillerne vil gerne vise, at der altså gemmer sig noget godt under lagene.

Det er tydeligt i den kalender, som en række kvindelige russiske ishockeystjerner har lanceret i forbindelse med julen.

12 spillere fra syv forskellige klubber har valgt at smide dragten og lade sig klæde på i noget alternativ stil.

Budskabet med kalenderen er simpelt, fortæller initiativtagerne.

- Tolv spillere, der repræsenterer syv WHL-hold demonstrerede, at de udover at have hårdføre hockey-evner også besidder blidhed, ærlighed og følsomhed, lyder det fra den bedste russiske liga WHL.

Anna Prugova fra topklubben Agidel, som har vundet flere VM-medaljer, har fået inspiration fra filmen Amercian Beauty og har taget en ordentlig omgang rosenblade i brug.

Holdkammerat Elizaveta Konadkova har også holdt sig til blomsterverdenen og har klædt sig i hvid.

Kalenderen kan købes for omkring 50 kroner og skal skabe lidt opmærksomhed om ligaen, der er cirka en fjerdedel færdigspillet.

