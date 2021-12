Smuthul kan sende spillere fra NHL's udviklingsliga til OL

Det danske landshold må undvære sine ishockeyprofiler fra NHL ved OL, efter at den nordamerikanske liga har valgt at holde spillerne fra at tage afsted.

Til gengæld kan Danmark og de øvrige lande måske få tilgang af spillere fra NHL's udviklingsliga, AHL.

I hvert fald er der ifølge landstræner Heinz Ehlers en teoretisk mulighed for, at spillerne kan tage til vinterlegene, som afholdes i Beijing fra 4. februar.

- Det skal være, hvis de selv går til klubberne og spørger, om de kan få fri, fordi det er en 'once in a lifetime'-oplevelse, siger han.

Derefter skal klubberne give spillerne lov.

I denne sæson har Joachim Blichfeld, Mads Søgaard, Alexander True og Jonas Røndbjerg været på isen i AHL. De to sidstnævnte har dog også været i aktion for deres respektive NHL-hold.

Mens True har spillet fire kampe for Seattle Kraken, har Røndbjerg deltaget i 13 opgør for Vegas Golden Knights.

Selv om der kan være en lille åbning for, at en eller flere af dem kan komme med, forventer Heinz Ehlers ikke at se dem i Kina.

- Jeg har ikke nogen større forhåbninger om, at de kan få lov. Vi vil selvfølgelig gerne have, at nogle beder om det. Men det er ikke noget, vi regner med, siger han.

I sidste uge kom NHL sammen med spillerforeningen NHLPA frem til, at det gav bedst mening at holde spillerne hjemme i klubberne under OL.

Det skete, efter at en lang række kampe måtte udsættes på grund af coronaudbrud i klubberne.

Fraværet af NHL-spillere ved OL betyder, at Danmark ikke får gavn af profiler som Lars Eller, Frederik Andersen og Nikolaj Ehlers.

Det begræd landstræneren efter den officielle besked fra ishockeyligaen.

- Jeg tænker mere på spillerne end mig selv. For fleres vedkommende er det måske sidste gang, de har mulighed for at komme med til OL.

- Vi ved samtidig alt om, hvor svært det er at kvalificere sig til OL. Så det gør selvfølgelig ondt på os, at vi ikke stiller i stærkeste opstilling, sagde Heinz Ehlers ved den lejlighed.

Danmark er med ved vinter-OL for første gang.