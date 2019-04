Sønderjyske-spiller trods DM-finale: Vi spillede ad helvede til

Selv om Sønderjyske tirsdag aften afværgede Aalborg Pirates store pres og sikrede sig en finaleplads i den bedste danske ishockeyrække, er sønderjydernes Steffen Frank langtfra tilfreds med holdets præstation.

- Det var en hård kamp, og vi spillede ad helvede til. Vi havde ikke fortjent at vinde, men det er dejligt at være i finalen, siger han til TV2 Sport efter kampen ifølge jv.dk.

Med en dramatisk sejr på 3-2 over de forsvarende mestre fra Aalborg Pirates blev Sønderjyske tirsdag aften klar til at spille om guldet i DM-finalen.

Aalborg var ellers tæt på et comeback i slutminutterne, men med en række redninger fra Patrick Galbraith i målet formåede Sønderjyske at afværge hjemmeholdets store pres.

- Han redder os, når vi har brug for det, og han gør det igen i aften. Vi sejler rundt. At have ham er 50 procent af at være i finalen, lyder det ifølge jv.dk fra Steffen Frank.

Selv mener Galbraith, at han og resten af holdet havde heldet med sig.

- Nogle gange hopper pucken bare den rigtige vej. Det gjorde den ikke i de to første kampe mod Rødovre (de to første kvartfinaler, red.), og så tog vi os sammen. Siden er pucken hoppet med os, forklarer han til TV2 Sport, skriver mediet.

Perfekt start

Tirsdagens resultatet sender Sønderjyske op på 4-0 i semifinaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe. Det var dog ikke uden held og tilfældigheder, at Sønderjyske tog fra Aalborg med en sejr.

Gæsterne kom på 1-0 efter tre minutter i første periode, da canadieren Matthew Prapavessis skød mod mål.

Skuddet blev rettet af på vejen og gik gennem benene på Ronan Quemener til Aalborg-målmandens store ærgrelse.

En fejlaflevering førte til 2-0 13 minutter inde i anden periode. Martin Eskildsen var afsender på målet, der bragte Sønderjyske på finalekurs.

I tredje periode blev det til 3-0 til Sønderjyske, da Eskildsen stjal pucken og sendte den højt i nettet.

Med fem minutter igen slap Aalborgs Julian Jakobsen fri og bankede den forbi Patrick Galbraith i Sønderjyske-buret

Kort efter lå pucken igen i Sønderjyskes net, da Mike McNamee scorede.

Aalborg lagde et stort pres på Sønderjyskes mål i det sidste minut, men gæsterne red stormen af og sikrede sig sejren.

Spillere og trænere fra Sønderjyske kan nu læne sig tilbage og følge de resterende opgør i den anden semifinale mellem Frederikshavn White Hawks og Rungsted Seier Capital.