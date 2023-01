Spillede kamp med smadret testikel

Ishockey-spilleren Blake Wheeler spillede i december en kamp færdig efter at have pådraget sig en ruptur af sin ene testikel

Hvis du er mand, har du helt sikkert prøvet det - at knække sammen med en intens smerte i hele den nedre maveregion efter et slag mellem benene.

Forestil dig så at blive ramt af 170 grams vulkaniseret gummi med over 100 kilometer i timen lige på testiklerne.

Det var den frygtelige skæbne, der 15. december overgik den amerikanske ishockey-spiller Blake Wheeler. Og minsandten om han ikke spillede kampen færdig!

Det skriver det amerikanske sportsmagasin Sports Illustrated.

- Vidste det ikke

Uheldet skete i kampen mellem Blake Wheelers Winnipeg Jets og Nashville Predators.

Wheeler stod uheldigvis i vejen for sin egen holdkammerat Josh Morrisseys skud, der ramte ham i skridtet.

Blake Wheeler ses her i tredje periode af kampen 15. december - på dette tidspunkt spiller han altså med en testikelruptur. Foto: James Carey Lauder/Ritzau Scanpix

Alligevel vendte han tilbage og spillede tredje periode, selvom han dagen efter blev opereret for en testikelruptur.

- Der er en forskel på at komme til skade og være skadet. Jeg vidste ikke, at jeg var skadet før den næste dag, sagde Wheeler i et interview torsdag.

Natten til lørdag var han tilbage i kamp, da Winnipeg Jets slog Tampa Bay Lightning med 4-2.

Blake Wheeler gjorde comeback natten til lørdag mod Tampa Bay Lightning efter tre ugers pause. Foto: Terrence Lee/Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Desværre for Wheeler er det ikke første gang, at han tager fra med pungen.

I en kamp mod Edmonton Oilers i maj 2021 måtte han ligeledes forlade banen i mandesmerter efter endnu et blokeret skud.

- Jeg har tre smukke børn, og vi skal ikke have flere, så hvad fanden, lød det dengang fra Wheeler efter kampen.